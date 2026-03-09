Türkiye’de Yılın Otomobili 2026 Yarışı Başladı: 33 Model Aday!
2026 yılı için Türkiye'de yılın otomobili yarışmacıları belli oldu. Listede toplamda 33 farklı model yer alıyor. İşte konuyla ilgili detaylar ve araç listesi...
⚡ Önemli Bilgiler
- Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 ödülü için yarışacak olan modeller belli oldu.
- Yarışmada toplamda 33 farklı otomobil değerlendirmeye alınacak.
- Yarışmaya katılan modeller arasında Togg T10F gibi yerli modeller de yer alıyor.
Türkiye'de otomotiv sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen "Türkiye'de Yılın Otomobili" için 2026 yarışı başladı. Bu kapsamda pazara yeni çıkan modeller yarışa katılırken 33 farklı adayın yer aldığı resmi yarışmacı araç listesi de belli oldu. Peki "Türkiye'de Yılın Otomobili 2026" yarışmasına hangi modeller katılacak? İşte konuyla ilgili detaylar...
Türkiye’de Yılın Otomobili 2026 İçin Yarışacak Modeller Belli Oldu!
Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışması her yıl olduğu gibi 2026 yılı için de başladı. Bu kapsamda bu yıl yarışmaya katılacak olan modeller belirlenirken 33 araçtan oluşan yılın otomobili yarışmacıları listesi de yayınlandı. 33 farklı model farklı kategorilerde yapılacak değerlendirme ve oylamaların ardından kendi aralarında kıyasıya bir rekabet yaşayacak.
Yarışmanın jüri koltuğunda Otomotiv Gazetecileri Derneği üyelerinden oluşan otomotiv gazetecileri yer alıyor. Jüri üyeleri farklı kategorilerde yaptıkları değerlendirmeler ve test sürüşleri sonucunda aday modeller arasından en iyi otomobili belirliyor. Yarışmanın ilk aşamasında aday gösterilen 33 model arasından 7 finalist otomobil seçilecek. Mayıs ayında gerçekleştirilecek test sürüşleri ve değerlendirmeler sonucunda belirlenen finalistler final oylamasında yeniden jüri karşısına çıkacak.
Yarışmanın kazananı ise haziran ayında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Ana ödül olan "Türkiye'de Yılın Otomobili - 2026" unvanının yanı sıra organizasyonda farklı kategorilerde de ödüller veriliyor. Bu kapsamda "Yılın Tasarımı, Yılın İnovasyonu, Yılın Basın Lansmanı ve Yılın Premium Otomobili" gibi kategorilerde de değerlendirmeler yapılıyor.
Böylece otomobil dünyasında yalnızca performans değil tasarım, teknoloji ve yenilikçilik gibi farklı alanlar da ödüllendirilmiş oluyor. Bu yılki aday listesinde özellikle elektrikli ve hibrit otomobillerin sayısındaki artış dikkat çekiyor. Elektrifikasyon odaklı modellerin güçlü şekilde temsil edilmesi, otomotiv sektöründe yaşanan dönüşümün hız kazandığını gösteriyor. Şehir otomobillerinden büyük SUV modellerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan liste, yarışmanın sonucunu tahmin etmeyi de oldukça zorlaştırıyor.
Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 Yarışması Modelleri Tam Liste!
- Alpine A290
- Audi A6
- Audi Q3
- Audi Q5
- BMW iX3
- BMW X3
- BMW X5
- BMW X7
- BYD Atto 2
- BYD Sealion 7
- Citroen C3
- Citroen C3 Aircross
- Citroen C5 Aircross
- Fiat Grande Panda
- Ford Capri
- Ford Explorer
- Honda Prelude
- Hyundai Inster
- Hyundai Ioniq 9
- Jeep Compass
- Mercedes-Benz CLA
- MG 7
- Omoda 7
- Opel Frontera
- Renault 5
- Renault Clio
- Skoda Elroq
- Skoda Enyaq
- Skoda Enyaq Coupe
- Togg T10F
- Volkswagen T-Roc
- Volkswagen Tayron
- Volvo EX30
