Türkiye’de Yılın Otomobili 2026 Yarışı Başladı: 33 Model Aday!

Türkiye'de otomotiv sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen "Türkiye'de Yılın Otomobili" için 2026 yarışı başladı. Bu kapsamda pazara yeni çıkan modeller yarışa katılırken 33 farklı adayın yer aldığı resmi yarışmacı araç listesi de belli oldu. Peki "Türkiye'de Yılın Otomobili 2026" yarışmasına hangi modeller katılacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Türkiye’de Yılın Otomobili 2026 İçin Yarışacak Modeller Belli Oldu!

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışması her yıl olduğu gibi 2026 yılı için de başladı. Bu kapsamda bu yıl yarışmaya katılacak olan modeller belirlenirken 33 araçtan oluşan yılın otomobili yarışmacıları listesi de yayınlandı. 33 farklı model farklı kategorilerde yapılacak değerlendirme ve oylamaların ardından kendi aralarında kıyasıya bir rekabet yaşayacak.

Yarışmanın jüri koltuğunda Otomotiv Gazetecileri Derneği üyelerinden oluşan otomotiv gazetecileri yer alıyor. Jüri üyeleri farklı kategorilerde yaptıkları değerlendirmeler ve test sürüşleri sonucunda aday modeller arasından en iyi otomobili belirliyor. Yarışmanın ilk aşamasında aday gösterilen 33 model arasından 7 finalist otomobil seçilecek. Mayıs ayında gerçekleştirilecek test sürüşleri ve değerlendirmeler sonucunda belirlenen finalistler final oylamasında yeniden jüri karşısına çıkacak.

Yarışmanın kazananı ise haziran ayında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Ana ödül olan "Türkiye'de Yılın Otomobili - 2026" unvanının yanı sıra organizasyonda farklı kategorilerde de ödüller veriliyor. Bu kapsamda "Yılın Tasarımı, Yılın İnovasyonu, Yılın Basın Lansmanı ve Yılın Premium Otomobili" gibi kategorilerde de değerlendirmeler yapılıyor.

Böylece otomobil dünyasında yalnızca performans değil tasarım, teknoloji ve yenilikçilik gibi farklı alanlar da ödüllendirilmiş oluyor. Bu yılki aday listesinde özellikle elektrikli ve hibrit otomobillerin sayısındaki artış dikkat çekiyor. Elektrifikasyon odaklı modellerin güçlü şekilde temsil edilmesi, otomotiv sektöründe yaşanan dönüşümün hız kazandığını gösteriyor. Şehir otomobillerinden büyük SUV modellerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan liste, yarışmanın sonucunu tahmin etmeyi de oldukça zorlaştırıyor.

Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 Yarışması Modelleri Tam Liste!

Alpine A290

Audi A6

Audi Q3

Audi Q5

BMW iX3

BMW X3

BMW X5

BMW X7

BYD Atto 2

BYD Sealion 7

Citroen C3

Citroen C3 Aircross

Citroen C5 Aircross

Fiat Grande Panda

Ford Capri

Ford Explorer

Honda Prelude

Hyundai Inster

Hyundai Ioniq 9

Jeep Compass

Mercedes-Benz CLA

MG 7

Omoda 7

Opel Frontera

Renault 5

Renault Clio

Skoda Elroq

Skoda Enyaq

Skoda Enyaq Coupe

Togg T10F

Volkswagen T-Roc

Volkswagen Tayron

Volvo EX30

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 ödülünü hangi model alacak? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...