Türkiye'de YouTube Premium'a Zam Geldi!
Türkiye'de YouTube Premium'a zam geldi. Peki, YouTube Premium'un abonelik fiyatı ne kadar oldu? İşte yeni abonelik fiyatlarına dair merak edilen detaylar!
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YouTube, popüler abonelik hizmeti Premium için yeni zam kararı aldı. Bu karar doğrultusunda Türkiye'de YouTube Premium aboneliğine zam geldi. Bununla birlikte Premium'un fiyatı arttı. Peki, çeşitli avantajlar içeren Premium üyelik ücreti Türkiye'de ne kadar oldu?
Türkiye'de YouTube Premium'un Fiyatı Ne Kadar Oldu?
YouTube Premium'un Bireysel aboneliği 119,90 TL, Aile aboneliği 239,99 TL, Öğrenci aboneliği 79,99 TL'ye yükseldi.
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