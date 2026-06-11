Türkiye'de YouTube Premium'a Zam Geldi!

Türkiye'de YouTube Premium'a zam geldi. Peki, YouTube Premium'un abonelik fiyatı ne kadar oldu? İşte yeni abonelik fiyatlarına dair merak edilen detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım
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YouTube, popüler abonelik hizmeti Premium için yeni zam kararı aldı. Bu karar doğrultusunda Türkiye'de YouTube Premium aboneliğine zam geldi. Bununla birlikte Premium'un fiyatı arttı. Peki, çeşitli avantajlar içeren Premium üyelik ücreti Türkiye'de ne kadar oldu?

Türkiye'de YouTube Premium'un Fiyatı Ne Kadar Oldu?

YouTube Premium'un Bireysel aboneliği 119,90 TL, Aile aboneliği 239,99 TL, Öğrenci aboneliği 79,99 TL'ye yükseldi.

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Anıl Özünaldım

Teknoloji Editörü

Teknoloji dünyasında yıllardır içerik üreten deneyimli bir editör. Hatay Mustafa Kemal ve Anadolu Üniversitesi'nde Basın-Yayıncılık ile Halkla İlişkiler eğitimi aldı. Özellikle mobil cihazlar, akıllı telefon incelemeleri ve güncel teknoloji haberleri üzerine yazıyor. Karmaşık teknik konuları herkesin anlayabileceği şekilde anlatmayı seviyor. Okuyucularına en yeni teknolojik gelişmeleri hızlı ve anlaşılır biçimde sunmaya odaklanıyor.

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