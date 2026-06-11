Teknoloji Editörü

Teknoloji dünyasında yıllardır içerik üreten deneyimli bir editör. Hatay Mustafa Kemal ve Anadolu Üniversitesi'nde Basın-Yayıncılık ile Halkla İlişkiler eğitimi aldı. Özellikle mobil cihazlar, akıllı telefon incelemeleri ve güncel teknoloji haberleri üzerine yazıyor. Karmaşık teknik konuları herkesin anlayabileceği şekilde anlatmayı seviyor. Okuyucularına en yeni teknolojik gelişmeleri hızlı ve anlaşılır biçimde sunmaya odaklanıyor.