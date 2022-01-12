TURKOVAC Faz 3 Sonuçları Belli Oldu

TURKOVAC faz 3 sonuçları duyuruldu Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve Turkovac Faz3 çalışması sorumlu araştırıcısı Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, konuya ilişkin oldukça önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya dair ayrıntılar haberimizde.

TURKOVAC Faz 3 Sonuçları Açıklandı

Sputnik'teki habere göre Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, yerli COVID-19 aşısının üçüncü aşama sonuçlarını açıkladı. Prof. Dr. Tanrıöver, çalışmanın amacının iki doz TURKOVAC ve iki doz Coronavac aşılamalarının yeni tip koronavirüs vakalarına karşı etkinliğini değerlendirmek olduğunu ifade etti.

1286 kişiye en az 1 doz araştırma aşısı, 1158 kişiye ise deneme aşılarını uyguladıklarını ifade eden Prof. Dr. Tanrıöver, gönüllülerin yüzde 73'ünün erkek olduğunu söyledi. Coronavac ve TURKOVAC olmak üzere toplamda 2444 doz aşının yapıldığı açıklandı.

Protokole uymayanlar çıkarıldığında 1182 gönüllü üzerinde ektinlik analizinin yapıldığını belirten Prof. Dr. Tanrıöver, 18-55 yaş aralığındaki gönüllülerin yarısına Coronavac, diğer yarısına ise TURKOVAC aşısının yapıldığını belirtti.

Mutlak risk azalmasını yüzde 4,42 olarak bulduklarını ifade eden Prof. Dr. Tanrıöver, iki aşı arasında iki farkın oluştuğunun altını çizdi. Evre 3 yan etkisinin yalnızca kusma ile 1 kişide görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Tanrıöver, beklenen sistemik ya da lokal bir yan etkinin olmadığını ifade etti.

TURKOVAC yapılan kişilerden yalnızca 3 hastanın hastaneye yattığını belirten Prof. Dr. Tanrıöver, hastaneye yatan hiçbir hastanın oksijen ihtiyacının olmadığını, hepsinin hasar kalmadan sağlıklı bir şekilde taburcu olduklarını söyledi.

Faz 3 çalışmasına ilişkin oldukça önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Tanrıöver, çalışma sonuçlarına göre yerli koronavirüs aşısının hastalanma riskini Coronavac aşısına kıyasla yarı yarıya azalttığını açıkladı. Prof. Dr. Tanrıöver, COVID-19 vaka oranının Coronavac'ta yüzde 8,96, TURKOVAC'ta ise 4,55 olduğunu duyurdu.

TURKOVAC'ın en az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Tanrıöver, 1008 kişide toplamda 68 adet koronavirüs vakası saptadıklarını, bu vakaların 45'inin Coronvac, 23 tanesinin ise TURKOVAC'ta olduğunu belirtti.

Türk bilim insanları tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı TURKOVAC, 30 Aralık tarihinden itibaren şehir hastanelerde kullanıma sunuldu. MHRS sistemi üzerinden yerli koronavirüs aşısına randevu alabilirsiniz.