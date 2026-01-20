Türkiye'de Otomobil Satışları Uçtu Ama Hâlâ Son Sırada!

Son yıllarda Türkiye'de otomobil satışları ciddi bir artış gösteriyor. Bununla paralel olarak İstanbul gibi büyükşehirlerde trafik yoğunluğu da sürekli yükseliyor. Bu yükseliş her sene yeni bir rekoru beraberinde getirse de yayımlanan son veriler, buna rağmen Avrupa'da en az otomobil satılan ülkenin Türkiye olduğunu gösterdi. İşte ayrıntılar...

Türkiye'de Otomobil Satışlarında Son Durum - 2025

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci'nin haberine göre geçen sene Türkiye'de 1000 kişiye düşen araç sayısı 392 oldu. Bunların 203'ü otomobilken kalanlara baktığımızda ise 83'ü motosiklet, 57'si kamyonet, 27'si traktör, 12'si kamyon, 6'sı minibüs, 3'ü otobüs, 1'i ise özel amaçlı taşıt.

1000 kişi başına düşen otomobil sayısı 2024'te ise 190 idi. Bunun 203'e yükselerek 13 adet arttığı ve yeni bir rekor kırıldığı görülüyor. Bu yükselişe rağmen Türkiye, Avrupa'da açık ara en son sırada oldu. Avrupa'da 1000 kişi başına düşen otomobil sayısının en yüksek olduğu ülke 706 ile İtalya. Onu 702 ile Lüksemburg, 647 ile Estonya, 616 ile Çekya ve 599 ile Slovenya takip ediyor. Avrupa ortalaması ise 574 otomobil olarak açıklandı.

Türkiye'nin yer aldığı son sıralara yakından baktığımızda Rusya, Letonya, Romanya ve Macaristan'ı da görüyoruz. Bu ülkeler Avrupa listesinde alt sıralarda yer alıyor.

Sıra Ülke 1000 Kişiye Düşen Otomobil Sayısı 1 Türkiye 203 2 Rusya 326 3 Letonya 421 4 Romanya 445 5 Macaristan 448 6 İrlanda 469 7 İsveç 478 8 Danimarka 484 9 Litvanya 492 10 Finlandiya 497 11 Belçika 511 12 Slovakya 516 13 Hırvatistan 519 14 Norveç 525 15 Hollanda 538 16 İspanya 548 17 İsviçre 548 18 Yunanistan 554 19 Birleşik Krallık 556 20 Portekiz 566 21 Polonya 567 22 Avusturya 573 - AB Ortalaması 574 23 Fransa 584 24 Almanya 597 25 Slovenya 599 26 Çekya 616 27 Estonya 647 28 Lüksemburg 702 29 İtalya 706

Ülkemizde bu kadar az araç satılmasının sebebi ise tahmin edebileceğiniz üzere ekonomik şartlar. Zira günümüzde bir otomobil satın almak için birkaç milyon lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Üstelik sürekli düşen alım gücü ve yüksek vergiler devreye girdiğinde araç sahibi olmak daha da güç hale geliyor.

2025'te Türkiye'de Kaç Otomobil Satıldı?

Kaynağa göre on iki ay boyunca 1 milyon 141 bin 123 adet otomobil satıldı. Böylelikle toplam rakam 17,37 milyona ulaştı. Otomobillerin toplam araç parkı içindeki payı ise yüzde 51,6 olarak açıklandı. Kalan 48,4'lük kısmı kamyonet, motosiklet, traktör, otobüs, minibüs vb. taşıtlar oluşturdu.

Otomobillerin yaş dağılımına baktığımızda ise 0-5 yaş yani yeni araçların payının yüzde 27,35 olduğunu görüyoruz. 6-10 yaş yüzde 17,70, 11,15 yaş yüzde 18,01, 16-20 yaş yüzde 10,56 iken, 21 yaş ve üzeri ise yüzde 26,39 olarak belirtildi. Buna göre ülkemizdeki her dört otomobilden birinin çok eski olduğunu söyleyebilmek mümkün.

0–5 yaş: %27,35

%27,35 6–10 yaş: %17,70

%17,70 11–15 yaş: %18,01

%18,01 16–20 yaş: %10,56

%10,56 21 yaş ve üzeri: %26,39

Türkiye'deki ortalama otomobil yaşıysa 14,2. Bunu Avrupa ile karşılaştırdığımızda ülkemiz, sondan dördüncü sıraya adını yazdırıyor. İspanya 14,5, Romanya 15,6, Yunanistan 17,3 ile Türkiye'nin hemen arkasında yer alıyor. Avrupa ortalaması 12,7 iken Lüksemburg, Avusturya ve Danimarka ise en genç otomobillerin olduğu ülkeler arasında öne çıkıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.