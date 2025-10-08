Sosyal Medyada Gündem Oldu: Twitch Yayıncısı Canlı Yayında Bebek Doğurdu!

Twitch ve Kick gibi popüler yayın platformlarında zaman zaman gündem yaratan ve milyonların dikkatini çeken yayınlar yapıldı. Ancak bu kez sahne çok farklı bir olaya tanık oldu. Hamile bir kadın yayıncı canlı yayın sırasında bebeğini dünyaya getirdi. Bu sıra dışı anlar kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar…

Kadın Yayıncı, Yayın Sırasında Bebek Boğurdu

Genellikle oyun ve sohbet yayınlarıyla tanınan Fandy, salı günü X hesabından “Merhaba Twitter, suyum geldi sanırım canlı yayına geçiyorum. Bebek zamanı :)” mesajını paylaşarak Twitch’te yayına başladı. Sekiz saat süren bu yayın sırasında Fandy, evinin salonuna kurduğu şişme havuzda resmen bebeğini dünyaya getirdi.

Binlerce izleyicinin takip ettiği yayına Twitch CEO’su Dan Clancy de katıldı. Clancy, sohbette “Fandy, bol şans ve tebrikler. Bu yolculukta sana en iyisini diliyorum.” mesajını yazarak destek verdi. Öte yandan bazı kullanıcılar ise bu yayının Twitch’in topluluk kurallarına uygun olup olmadığını sorguladı. Ancak Clancy’nin yorumu, platformun yayına onay verdiğini ve kurallara aykırı bir durum görülmediğini açıkça ortaya koydu.

Twitch gibi canlı yayın platformlarında daha önce de birkaç kez doğum anına tanık olunan yayınlar yapılmıştı. Fandy’nin yayını da kısa sürede gündeme oturarak en çok konuşulan yayınlardan biri oldu.

