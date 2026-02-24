Twitch Ban Sistemi Değişiyor: Birçok Kullanıcı Platforma Geri Dönebilir!

Popüler canlı yayın platformu Twitch, uzun süredir kullanıcıların tepkisini çeken katı uzaklaştırma politikasını değiştirdiğini açıkladı. Platform, artık kullanıcıları tek bir hatada sistemden tamamen koparmak yerine çok daha esnek ve adil bir ban sistemi uygulayacak. İşte detaylar!

Twitch'in Yeni Ban Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Bilmeyenler için geçmişte Twitch üzerinde geçici de olsa bir engel yediğinizde hesabınız platformdan tamamen izole ediliyordu. Yayın izleyemiyor, sohbetlere katılamıyor ve hatta kendi kontrol panelinize bile erişemiyordunuz.

Şirket konu hakkında yaptığı açıklamalarda platformun yönetilmesini kolaylaştırdığı gerekçesiyle böyle bir politika izlediklerini belirtiyordu. Ancak söz konusu sistem küçük bir kural ihlalinde bile kullanıcıları Twitch'ten uzaklaştırması nedeniyle ciddi eleştiriler topluyordu.

Gelen yoğun tepkileri dikkate alan şirket, artık doğrudan hatanın yapıldığı alana göre cezaların verildiği bir ban sistemine geçiş yaptı. Yeni dönemde cezalar temelde "Yayın Uzaklaştırması" ve "Sohbet Uzaklaştırması" olarak adlandırılan iki farklı kategoriye ayrılıyor.

Eğer bir yayıncı canlı yayın sırasında kuralları ihlal ederse yayın açamayacak. Ancak yayıncı bu ceza sürecinde platforma giriş yapıp başka yayınları izleyebilecek, o yayınların sohbetlerine katılabilecek ve eski videoları diğer kullanıcılar tarafından izlenebilecek.

Öte yandan eğer sadece bir sohbet kanalında kurallara uymayan bir izleyiciyseniz Twitch artık sizi doğrudan platformdan atmayacak. Sadece diğer kanallarda sohbet etmeniz kısıtlanacak. İlginç bir şekilde verilen ceza sizin kendi kanalınızda sohbet etmenize, yayın açmanıza veya başkalarını izlemenize engel teşkil etmeyecek. Kısacası ceza tam olarak ihlalin yapıldığı yere uygulanacak.

Büyük İhlallere Taviz Verilmeyecek

Twitch'in yeni ban sistemi temel olarak en ufak hatalarda platformdan tamamen uzaklaştırma korkusunu ortadan kaldırıyor. Bu nedenle pek çok kullanıcının Kick'e alternatif olarak yeniden platforma dönüş yapabileceğine inanılıyor.

Öte yandan şirket yeni sistemle birlikte kurallarını gevşetmeyeceğini de vurguluyor. Yapılan açıklamaya göre 24 saat ile 30 gün arasında değişen standart ceza süreleri sistemde korunmaya devam edecek. Ayrıca tekrarlanan hatalarda ceza süreleri kademeli olarak uzayacak.

Bununla birlikte topluluğa fiziksel, duygusal veya finansal zarar veren ağır kural ihlallerinde ise hiçbir tolerans gösterilmeyecek. Bu tarz ciddi durumlarda kullanıcılar hem yayın hem de sohbet cezasını aynı anda alarak platformdan süresiz olarak uzaklaştırılabilecek.

Peki siz Twitch'in yeni ban sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.