Twitter Devlet Hesabı Etiketi, Türkiye'de de Kullanıma Sunuluyor!

Twitter devlet hesabı etiketi, geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Çin, Rusya ve Fransa'da dahil olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde kullanıma sunulmuştu. Temel amacı devlet ve ona bağlı olan kuruluş hesaplarını doğrulamak olan özellik şimdi de Türkiye dâhil birçok ülkeye geliyor.

Twitter Devlet Hesabı Etiketi Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

Twitter, hükümet hesapları ve hükümete bağlı hesaplar için kullanıma sunduğu onay etiketini daha fazla ülkeye getiriyor. Şirket söz konusu özelliği ilk olarak ağustos ayında tanıtmıştı fakat başlangıçta sadece Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Rusya, Çin ve Fransa'da yer alan devlet ve devlete bağlı hesaplarla sınırlı kalınarak kullanıma sunulmuştu.

Twitter, onaylanmış devlet hesabı özelliğini şimdi de Kanada, Küba, Ekvador, Almanya, Mısır, Almanya, Honduras, Endonezya, İran, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Sırbistan, İspanya, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkeye getiriyor.

Yukarıda sıralanan ülkeler, bir hesabın devlet veya devlete bağlı bir hesap olduğunu gösteren yeni etiket özelliğini önümüzdeki hafta almaya başlıyor. Sosyal medya platformunun yönetimi ayrıca devlet ve devlete bağlı medya kuruluşlarına ait hesaplarda da söz konusu özelliğin kullanılmasına olanak tanımaya başlıyor.

2021 Türkiye Sosyal Medya Kullanım Oranı

Sosyal medya giderek hayatımızın daha önemli bir bölümünü kapsamaya başlıyor. Türkiye'de kullanıcı başına düşen ortalama sosyal medya hesabı sayısı 9,1'den 9,4'e çıkarken dünyada ise tam tersi oldu. Dünyada kullanıcı başına düşen ortalama sosyal medya hesabı 8,6'dan 8,4'e düştü. Sosyal medya uygulamalarının Türkiye'deki kullanıcı sayısı ve Türkiye'nin platforma göre dünya sıralamasındaki yeri şu şekilde oldu:

Instagram'da 46 milyon kullanıcı ile 6. sırada.

Facebook'ta 38 milyon kullanıcı ile 12. sırada.

LinkedIn'de 9,8 milyon kullanıcı ile 14. sırada.

Twitter'da 13,6 milyon kullanıcı ile 7. sırada.

YouTube'da 50,6 milyon kullanıcı ile 12. sırada.

Snapchat'te 11,1 milyon kullanıcı ile 11. sırada.

Salgının etkisini çok şiddetli bir şekilde gösterdiği son bir yıl içinde internet kullanıcılarının çevrim içi ortamda günlük harcadığı ortalama süre dünyada 11 dakikada artarken Türkiye'de 28 dakika arttı. Dünyanın her gün internette geçirdiği ortalama süre 6 saat 43 dakikadan 6 saat 54 dakikaya, Türkiye'nin ise 7 saat 29 dakikadan 7 saat 57 dakikaya çıktı.