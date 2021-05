Twitter Emoji Tepkileri Özelliğinden İlk Görüntü Sızdırıldı

Twitter emoji tepkileri özelliğine ait ilk görüntü gün yüzüne çıktı. Sosyal medya analisti Jane Manchun Wong, popüler sosyal medya platformunun emoji tepkileri üzerinde çalıştığı ortaya çıkardı.

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformu Twitter, geçtiğimiz aylarda daha geniş bir emoji yelpazesi ile tweetlere tepki verilmesine olanak sağlanması hakkında kullanıcıların ne düşündüğünü öğrenmek için bir anket yapmıştı.

Bir Twitter sözcüsü, anket ile ilgili yapmış olduğu açıklamada insanların kendilerini Twitter'da daha iyi ifade etmeleri için yeni yollar aradıklarını söylemişti. Twitter'ın araştırmasında kullanıcıların en çok önerdiği emojiler Heart (Kırmızı kalp / Twitter'ın şimdiki beğenme emojisi), laughing face with tears (gözyaşları ile gülen yüz emojisi), thinking face (düşünen yüz emojisi) ve crying face (ağlayan yüz) olmuştu.

Sosyal medya analisti Jane Manchun Wong, tersine mühendislik yöntemini kullanarak emoji tepkileri özelliğinin nasıl bir görünüme sahip olacağını gün yüzüne çıkardı. Wong tarafından aktarılan bilgilere göre Twitter, gözyaşları ile gülen yüz emojisi, düşünen yüz emojisi, beğenme emojisi, üzgün emoji ve takdir emojisi olmak üzere beş farklı tepki üzerinde çalışıyor.

Wong, yeni özellik ile ilgili bir GIF paylaştı. Paylaşılan GIF, emoji tepkilerinin nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi. Paylaşılan görüntüye baktığımızda tepkilerin hareketli bir yapıya sahip olacağını görüyoruz. Takdir ve üzgün emojileri şu anda yapım aşamasında olduğundan ötürü kalp simgesi yer alıyor.

Twitter is working on Tweet Reactions view:



“Likes”, “Cheer”, “Hmm”, “Sad”, “Haha”



The icons for the Cheer and Sad reactions are WIP and shown as the generic heart one at the moment https://t.co/ZCBhH8z7JR pic.twitter.com/dGqq1CzIis