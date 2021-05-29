Twitter Emoji Tepkileri Özelliğinden İlk Görüntü Sızdırıldı

Twitter emoji tepkileri özelliğine ait ilk görüntü gün yüzüne çıktı. Sosyal medya analisti Jane Manchun Wong, popüler sosyal medya platformunun emoji tepkileri üzerinde çalıştığı ortaya çıkardı.

Twitter Emoji Tepkileri Ne Zaman Gelecek?

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformu Twitter, geçtiğimiz aylarda daha geniş bir emoji yelpazesi ile tweetlere tepki verilmesine olanak sağlanması hakkında kullanıcıların ne düşündüğünü öğrenmek için bir anket yapmıştı.

Bir Twitter sözcüsü, anket ile ilgili yapmış olduğu açıklamada insanların kendilerini Twitter'da daha iyi ifade etmeleri için yeni yollar aradıklarını söylemişti. Twitter'ın araştırmasında kullanıcıların en çok önerdiği emojiler Heart (Kırmızı kalp / Twitter'ın şimdiki beğenme emojisi), laughing face with tears (gözyaşları ile gülen yüz emojisi), thinking face (düşünen yüz emojisi) ve crying face (ağlayan yüz) olmuştu.

Sosyal medya analisti Jane Manchun Wong, tersine mühendislik yöntemini kullanarak emoji tepkileri özelliğinin nasıl bir görünüme sahip olacağını gün yüzüne çıkardı. Wong tarafından aktarılan bilgilere göre Twitter, gözyaşları ile gülen yüz emojisi, düşünen yüz emojisi, beğenme emojisi, üzgün emoji ve takdir emojisi olmak üzere beş farklı tepki üzerinde çalışıyor.

Wong, yeni özellik ile ilgili bir GIF paylaştı. Paylaşılan GIF, emoji tepkilerinin nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi. Paylaşılan görüntüye baktığımızda tepkilerin hareketli bir yapıya sahip olacağını görüyoruz. Takdir ve üzgün emojileri şu anda yapım aşamasında olduğundan ötürü kalp simgesi yer alıyor.

Twitter is working on Tweet Reactions view:



“Likes”, “Cheer”, “Hmm”, “Sad”, “Haha”



The icons for the Cheer and Sad reactions are WIP and shown as the generic heart one at the moment https://t.co/ZCBhH8z7JR pic.twitter.com/dGqq1CzIis — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 28, 2021

Twitter Blue Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Jane Manchun Wong, geçtiğimiz haftalarda tersine mühendislik yöntemini kullanarak Twitter'ın ücretli abonelik paketinin fiyatını ortaya çıkarmıştı. Wong, abonelik servisinin aylık 2,99 dolar fiyat etiketine sahip olacağını ifade etmişti.

Ücretli abonelik servisinin ülkemizde ne kadar fiyata sahip olacağı bilinmiyordu. Yaşanan son gelişme ile birlikte Blue isimli ücretli abonelik servisinin ülkemizde ne kadar fiyata sahip olacağı belli olmuştu. Twitter'ın App Store sayfasında yer alan bilgilere göre Twitter Blue, ülkemizde aylık 30,99 TL fiyat etiketine sahip olacak. Twitter'ın Blue isimli hizmetine abone olan kullanıcılar, Undo (tweeti geri alma) ve Koleksiyonlar gibi özelliklere sahip olacak.