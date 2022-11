Twitter'a Erişim Sorunu Yaşanıyor: Elon Musk Açıklama Yaptı!

Gerek ülkemizde gerekse Dünya'da zaman zaman sosyal medya sitelerinin erişiminde belli başlı sorunlar yaşanıyor. Bugün de bunlardan birine ülkemizde şahit olsak da benzer problemi çeken başka ülkeler de bulunuyor gibi görünüyor. Elon Musk'ın yaptığı açıklama Twitter'daki yavaşlıkla ilgili akıllardaki soru işaretlerini gideriyor.

Özellikle son dönemde artan sosyal medya platformlarına erişim sıkıntısı bugün de boy gösteriyor.

Ülkemizde çoğunlukla Türk Telekom internet sahiplerini etkileyen olayla ilgili başka servis sağlayıcılardan da raporlar gelmeye başladı. Erişim sıkıntısı büyük çoğunlukla Instagram, Twitter, YouTube ve Facebook gibi mecralarda yaşanıyor.

Küresel çapta da bazı ülkeler bu erişim sıkıntısı yaşıyor olmalı ki Elon Musk, Twitter için bu çağrılara cevapsız kalmadı ve atmış olduğu tweet'te bazı ülkelerde yaşanan erişim sıkıntılarından dolayı özür diledi.

Btw, I’d like to apologize for Twitter being super slow in many countries. App is doing >1000 poorly batched RPCs just to render a home timeline!