Twitter, Google Hesabı ile Giriş Yapma Özelliği Üzerinde Çalışıyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformu Twitter, Google hesabı ile giriş yapma seçeneği alacak. Kullanıcılar, yeni giriş yapma seçeneği sayesinde platforma pratik bir şekilde hem giriş yapabilecek hem de kayıt olabilecek.

Twitter, Google Hesabı ile Giriş Yapma Seçeneği Alıyor

Dünya çapında çok popüler olan sosyal medya uygulaması Twitter, yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Sosyal medya analisti Jane Manchun Wong, tersine mühendislik yöntemi uygulayarak şirketin üzerinde çalıştığı yeni özelliği gün yüzüne çıkardı.

Wong, ortaya çıkardığı yeni özelliğin ekran görüntüsünü Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Aktarılan bilgilere göre popüler sosyal medya platformuna Google hesabı ile giriş yapmak mümkün hale gelecek. Söz konusu özelliğin platforma ne zaman ekleneceği henüz bilinmiyor.

Paylaşılan ekran görüntüsüne baktığımızda "Giriş yap", "Kayıt ol" seçeneklerinin yanına "Google ile devam et" seçeneğinin eklendiğini görüyoruz. Kullanıcılar, Google hesapları sayesinde direkt olarak platforma kayıt olabilecek ve oturum açabilecek.

Kullanıcı deneyimini iyileştirecek yeni özellik, Google hesabına sahip olan kullanıcıların zamandan tasarruf etmesine olanak sağlayacak. Kullanıcıların Twitter'a kayıt olurken ve oturum açarken bilgileri manuel olarak girmesine gerek kalmayacak. Böylece kayıt olma ve giriş yapma işlemi çok hızlı hale gelecek.

Yeni özelliğin ne zaman geleceği bilinmiyor. Twitter'ın söz konusu entegrasyon ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadığını belirtelim. Google hesabı ile giriş yapma özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Twitter is working on Google Sign-In integration pic.twitter.com/XYePmfZQY8 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 24, 2021

Twitter'a Instagram Hikayeler'de Tweet Paylaşma Özelliği Eklendi

Şirketin son eklediği özellik, görüntü tabanlı popüler sosyal medya hizmeti Instagram'ı kullanan kişileri doğrudan ilgilendiriyor. Şirket tarafından yapılan duyuruda Twitter'ın iOS uygulamasına Instagram Hikayeler'de tweet gönderilerini paylaşma özelliğinin geldiği açıklanmıştı.

Yeni özellik şu anda yalnızca iOS cihazlar ile sınırlı ancak çok yakında Android işletim sistemine sahip olan cihazlara da gelecektir. Popüler sosyal medya platformuna söz konusu özellik gelmeden önce kullanıcılar, tweetleri Instagram'da paylaşmak için ekran görüntüsü almak zorunda kalıyordu. Bu durum hem galerinin kısa sürede gereksiz görseller ile dolmasına hem de zaman kaybına yol açıyordu.