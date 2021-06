Twitter'a Instagram Hikayeler'de Tweet Paylaşma Özelliği Geldi

Popüler sosyal medya uygulaması Twitter'a Instagram Hikayeler'de tweet paylaşma özelliği eklendi. Peki, Twitter gönderilerini Instagram'da paylaşma işlemi nasıl gerçekleştirilir? Instagram'da tweet paylaşma özelliği ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya uygulaması Twitter, yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı amaçlıyor. Şirketin son eklediği özellik, görüntü tabanlı popüler sosyal medya hizmeti Instagram'ı kullanan kişileri doğrudan ilgilendiriyor.

Şirket tarafından yapılan duyuruda Twitter'ın iOS uygulamasına Instagram Hikayeler'de tweet gönderilerini paylaşma özelliğinin geldiğini açıkladı. Yeni özellik şu anda yalnızca iOS cihazlar ile sınırlı ancak çok yakında Android işletim sistemine sahip olan cihazlara da gelecektir.

Popüler sosyal medya platformuna söz konusu özellik gelmeden önce kullanıcılar, tweetleri Instagram'da paylaşmak için ekran görüntüsü almak zorunda kalıyordu. Bu durum hem galerinin kısa sürede gereksiz görseller ile dolmasına hem de zaman kaybına yol açıyordu.

Twitter'a gelen yeni özellik sayesinde artık kullanıcılar, tweetlerini Instagram Hikayeleri'nde yayımlamak için ekran görüntüsü almak zorunda kalmayacak. Twitter'ın iOS uygulaması üzerinden doğrudan paylaşım gerçekleştirebilecek.

Yeni özelliği göremeyen iPhone kullanıcıları, Twitter uygulamasını güncelleyebilir. Güncelleme işlemini gerçekleştirdikten sonra yeni özellik uygulamaya eklenecektir.

Skip the screenshots –– sharing Tweets to Instagram Stories right from the share menu is now rolling out to everyone on iOS!



Tap the share icon on a Tweet and select “Instagram Stories”. Once your Instagram app opens, you can resize/reposition the Tweet sticker before posting. https://t.co/R1qayqMwYl pic.twitter.com/yp82IH5Tuk