Elon Musk Duyurdu: 1 Milyardan Fazla Twitter Hesabı Silinecek!

Elon Musk, 1,5 milyar adet Twitter hesabının silineceğini duyurdu. Musk, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bu kadar büyük miktardaki hesapların neden silineceğine dair önemli bir bilgi paylaştı. Konuya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Bir Milyarı Aşkın Twitter Hesabı Neden Silinecek?

Tüm dünyada çok büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya platformunu 44 milyar dolar karşılığında satın alan Elon Musk, resmi sosyal medya hesabı üzerinden kullanıcıları yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu.

Musk tarafından yapılan açıklamada, Twitter'da 1,5 milyar hesabın silineceğini duyurdu. Hangi hesapların silineceğine yönelik bilgi paylaşan Musk, söz konusu işlemden yıllarca tweet atmayan ve giriş yapılmayan hesapların etkileneceğini belirtti.

These are obvious account deletions with no tweets & no log in for years — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Elon Musk tarafından yapılan açıklama, sosyal medya platformunda çok fazla sayıda hareketsiz hesabın yer aldığını gözler önüne seriyor.

Platforma üye olduktan bir süre sonra kullanılmayan hesaplar, platforma yeni kayıt olmak isteyen kişilerin deneyimini olumsuz yönde etkileyebiliyor çünkü alınmak istenen kullanıcı adı daha önce alınmış olabiliyor. Gerçekleştirilecek işlem ile beraber artık çok sayıda kullanıcı adı alınabilir hâle gelecek.

Popüler sosyal medya platformunda yer alan hareketsiz hesapların silinecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.