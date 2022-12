Elon Musk Duyurdu: 1 Milyardan Fazla Twitter Hesabı Silinecek!

Elon Musk, 1,5 milyar adet Twitter hesabının silineceğini duyurdu. Musk, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bu kadar büyük miktardaki hesapların neden silineceğine dair önemli bir bilgi paylaştı. Konuya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Tüm dünyada çok büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya platformunu 44 milyar dolar karşılığında satın alan Elon Musk, resmi sosyal medya hesabı üzerinden kullanıcıları yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu.

Musk tarafından yapılan açıklamada, Twitter'da 1,5 milyar hesabın silineceğini duyurdu. Hangi hesapların silineceğine yönelik bilgi paylaşan Musk, söz konusu işlemden yıllarca tweet atmayan ve giriş yapılmayan hesapların etkileneceğini belirtti.

These are obvious account deletions with no tweets & no log in for years