120Hz Ekranlı Çok Ucuz Telefon Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

Itel'in yeni telefonu Power 80 Geekbench'te görüldü. Bununla birlikte telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Geekbench'e göre telefonda Unisoc tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızına da sahip olacak. Bu, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak.

Itel Power 80 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Itel Power 80, P685L model numarası ile birlikte Geekbench testine girdi. Ucuz Android telefon tek çekirdek testinde 445 puan, çoklu çekirdek testinde ise 1.451 puana ulaştı. Bu puanlar, telefonun giriş segmentinde konumlandığını gösteriyor. Geekbench'te Android 16 işletim sistemine sahip telefonda 4 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Geekbench'te tek çekirdek puanı, web tarayıcısında internette gezinmek gibi aktivitelerde işlemcinin ne kadar hızlı olduğu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Çoklu çekirdek puanı ise işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullandığı işlerdeki performansını gösteriyor. Örneğin video düzenlemek veya oyun oynamak gibi yoğun işlem gücünün gerekli olduğu işlerde çoklu çekirdek performansı önemlidir.

Itel Power 80'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,6 inç civarı

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

İşlemci: Unisoc T7250

RAM: 4 GB

İşletim Sistemi: Android 16

Itel Power 80'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Itel'in yeni telefonunda 12 nm üretim süreciyle geliştirilen Unisoc T7250 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Crossy Road, Candy Crush Saga ve Temple Run gibi basit mobil oyunlar için yeterli performans sunuyor. PUBG Mobile ise düşük ayarda ortalama 30 FPS'te oynanabiliyor. Bu arada nm olarak kısaltılan nanometre, o işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. Nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

Unisoc T7250 işlemcisi, Infinix Smart 10, TECNO Spark Go 2 ve Realme P4 Lite 4G dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli olan Itel Power 70'te ise Helio G50 Ultimate mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunlar için yeterli performans sunuyor.

Itel Power 80'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Power 80'in ekranı 6,6 inç civarında bir büyüklüğe sahip olabilir. Cihaz ayrıca IPS LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse Power 70'te 6,67 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 700 nit parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda 900 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yneileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Itel Power 80 Ne Zaman Tanıtılacak?

Itel Power 80'in 2026 yılının mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Power 70, geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılmıştı.

Itel Power 80 Türkiye'de Satılacak mı?

Itel Power 80'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Itel S23 satılıyor ancak Power 70 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Power 80'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük.

Itel Power 80'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Itel Power 70 için 85 dolar (3.842 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Power 80'in önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 95 dolar (4.294 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 8 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Geekbench testinin sonuçlarını ve işlemciyi göz önünde bulundurduğumda Itel Power 80'in Candy Crush Saga gibi basit mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim. Yüksek yenileme hızının ise önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise akıcı ekran deneyimi sunması. Bu arada IPS LCD yerine AMOLED tercih edilse daha iyi olur çünkü AMOLED çok canlı renklere sahip.