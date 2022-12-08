Twitter'ın Kurucusundan Elon Musk'a Sert Çıkış!
Elon Musk'ın Twitter'a ait gizli saklı dosyaları yayınlayacağını açıklamasının ardından Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den tepki geldi. İşte detaylar!
Daha önce ikili ilişkileri pek basına yansımayan ve aralarında kısmen sürtüşme olduğu iddiaları dolaşan Twitter'ın kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey ile platformun yeni sahibi Elon Musk arasında ipler gerildi. Twitter'ın gizli saklı dosyalarıyla ilgili bir süredir devam eden tartışmalar ikili arasına taşındı.
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Elon Musk'ın Twitter hakkında gizli saklı olduğunu iddia ettiği dosyaları Musk'tan şeffaf bir şekilde yayınlamasını istedi. Bahsi geçen Twitter dosyaları Musk'ın iddialarına göre, eski yönetimin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve oğluyla ilgili haberlerin sansürlendiğine dair bazı yazışmaları içeriyor.
Dorsey, Musk'tan Verileri Şeffaf Bir Şekilde Yayınlamasını İstiyor
Bu keşfinin üzerine bu dosyaları ifşa edeceğini açıklayan Elon Musk'a en büyük tepki Jack Dorsey'den geldi. "Amacın şeffaflık ve güven oluşturmaksa neden her şeyi şeffaf hâlde yayınlamıyorsun?" sorusunu yönelten Dorsey'e Musk, "Senden bile gizlenen önemli veriler var ve bazıları silinmiş olabilir ancak bulduğumuz her şeyi açıklayacağız." cevabını verdi.
Elon Musk'ın işaret ettiği dosyalarla ilgili ilk belgeleri gazeteci Matt Taibbi yayınlasa da önem arz eden bir şeye rastlanmadı. Gelecek günlerde Elon Musk'ın bu konuyla ilgili önemli detayları basınla paylaşacağı söyleniyor.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Dünya'nın En Zengin İnsanı Tekrar Değişti!
Popüler iş dergisi Forbes, iş dünyasındaki gelişmelere ve kişilere en hâkim dergilerden biri. Dünya'nın en zengin insanına dair verileri paylaşan Forbes'e göre kısa süreliğine Dünya'nın en zengin insanı değişti.
YORUMLAR