Twitter'ın Kurucusundan Elon Musk'a Sert Çıkış!

Daha önce ikili ilişkileri pek basına yansımayan ve aralarında kısmen sürtüşme olduğu iddiaları dolaşan Twitter'ın kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey ile platformun yeni sahibi Elon Musk arasında ipler gerildi. Twitter'ın gizli saklı dosyalarıyla ilgili bir süredir devam eden tartışmalar ikili arasına taşındı.

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Elon Musk'ın Twitter hakkında gizli saklı olduğunu iddia ettiği dosyaları Musk'tan şeffaf bir şekilde yayınlamasını istedi. Bahsi geçen Twitter dosyaları Musk'ın iddialarına göre, eski yönetimin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve oğluyla ilgili haberlerin sansürlendiğine dair bazı yazışmaları içeriyor.

Dorsey, Musk'tan Verileri Şeffaf Bir Şekilde Yayınlamasını İstiyor

Bu keşfinin üzerine bu dosyaları ifşa edeceğini açıklayan Elon Musk'a en büyük tepki Jack Dorsey'den geldi. "Amacın şeffaflık ve güven oluşturmaksa neden her şeyi şeffaf hâlde yayınlamıyorsun?" sorusunu yönelten Dorsey'e Musk, "Senden bile gizlenen önemli veriler var ve bazıları silinmiş olabilir ancak bulduğumuz her şeyi açıklayacağız." cevabını verdi.

Elon Musk'ın işaret ettiği dosyalarla ilgili ilk belgeleri gazeteci Matt Taibbi yayınlasa da önem arz eden bir şeye rastlanmadı. Gelecek günlerde Elon Musk'ın bu konuyla ilgili önemli detayları basınla paylaşacağı söyleniyor.

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