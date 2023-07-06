Twitter'ın En Büyük Rakibi Threads Kullanıma Açıldı: Kullanıcı Sayısı Rekora Gidiyor!

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın ana şirketi Meta, Twitter ile rekabet etmeyi amaçlayan sosyal medya platformu Threads'i hayata geçirdi.

Instagram ekibi tarafından geliştirilen yeni uygulama, kullanıcıların metin içeriklerini paylaşmalarına ve herkese açık sohbetlerine katılmalarına olanak tanıyor.

Threads Kullanıcılara Neler Vaat Ediyor?

Kullanıcılar Threads'e Instagram hesaplarını kullanarak giriş yapabiliyor. Twitter'dan farklı olarak Threads 500 karakter sınırına sahip ve link, fotoğraf ve beş dakikalık video paylaşımını destekliyor.

Platform 100'den fazla ülkede hem iOS hem de Android kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor ve uygulama bu bölgelerdeki App Store ve Google Play Store'dan indirilebiliyor.

Threads 10 Milyon Kullanıcıyı Aşmayı Başardı

Threads, kullanıma sunulduğu ilk iki saat içinde 2 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya ulaştı. Platformun güncel kullanıcı sayısı ise 10 milyonu aşmış durumda ve katlanarak büyümeye devam ediyor.

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, platformdan ve platformun tartışmalar ve düşünce paylaşımı için açık ve samimi bir alan yaratma vizyonundan duyduğu heyecanı dile getirdi.

Tamindir de Threads'ta

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