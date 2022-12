Twitter, Revue Platformunun Fişini Çekiyor!

Twitter, Revue isimli e-bülten platformu hakkında önemli bir karar aldı. Şirket, geçtiğimiz yıl içerisinde satın aldığı platformu kapatmaya hazırlanıyor. Peki, söz konusu platform neden kapatılacak? Konuya dair detaylar haberimizde.

Popüler sosyal medya hizmeti Twitter, 2021 yılının ocak ayında Revue isimli e-bülten platformunu satın almıştı. Satın alma işleminin ardından platform, e-bültenleri doğrudan Twitter'a entegre ederek Substackve Medium gibi hizmetlerle rekabet ederek içerik oluşturucularının para kazanabilmesine yardımcı olmuştu.

Söz konusu platformu kullanan kişileri üzecek bir açıklamada geldi. Revue, konu ile ilgili yaptığı açıklamada platformun 18 Ocak 2023 tarihinde kapatılacağını ve bu tarihten itibaren Revue platformuna erişimin artık mümkün olmayacağını duyurdu.

Revue ayrıca bunun zor bir karar olduğunu çünkü platformun tutkulu bir kullanıcı tabanına sahip olduğunu belirtti. Peki, neden söz konusu platformun kapatılmasına karar verildi?

well...after 17 hours, my career as a newsletter writer is coming to an end. post now here: https://t.co/Pu3grIvUNZ pic.twitter.com/iabb4yYXCv