Elon Musk Doğruladı: Tweet Karakter Sınırı 4000'e Yükselecek

Ünlü milyarder Elon Musk, Twitter'ı satın aldığı günden beri sosyal medyada köklü değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. İlk olarak mavi tik özelliğinin paralı hale gelmesinin ardından sosyal medyanın en ayırt edici özelliği olan sınırlı karakter sayısında da büyük bir değişim yaşanacak.

Bugün bir kullanıcının "Tweet karakter sayısının 4000'e artacağı doğru mu?" sorusuna Elon Musk, "Evet." cevabını verdi.

İkonik Twitter Deneyimi Bitiyor Mu?

Yes — Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2022

Elon Musk, 4000 karaktere çıkılacağını doğrulasa da artışla ilgili henüz herhangi bir bilgi vermedi. Öte yandan bazı kullanıcılar, Musk'ın aldığı kararı Twitter'ın orijinal kimliğini bozmakla eleştirdi. Konsept olarak kısa tweet mantığının korunacağı, uzun paylaşımlar için ise birleşik tweet sisteminin yerleştirileceği düşünülüyor.

Kurulduğu ilk günden bu yana kısa paylaşım odaklı ilerleyen Twitter, 2017 yılında 140 olan tweet karakter sayısını 280'e yükseltmişti. O günden itibaren tweet karakter sınırında herhangi bir gelişme yaşanmadı.