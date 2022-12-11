Elon Musk Doğruladı: Tweet Karakter Sınırı 4000'e Yükselecek

Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk, tweet karakter sınırının 4000'e yükseleceğini açıkladı. İşte detaylar!

Elon Musk Doğruladı: Tweet Karakter Sınırı 4000'e Yükselecek
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Ünlü milyarder Elon Musk, Twitter'ı satın aldığı günden beri sosyal medyada köklü değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. İlk olarak mavi tik özelliğinin paralı hale gelmesinin ardından sosyal medyanın en ayırt edici özelliği olan sınırlı karakter sayısında da büyük bir değişim yaşanacak.

Bugün bir kullanıcının "Tweet karakter sayısının 4000'e artacağı doğru mu?" sorusuna Elon Musk, "Evet." cevabını verdi.

İkonik Twitter Deneyimi Bitiyor Mu?

Elon Musk, 4000 karaktere çıkılacağını doğrulasa da artışla ilgili henüz herhangi bir bilgi vermedi. Öte yandan bazı kullanıcılar, Musk'ın aldığı kararı Twitter'ın orijinal kimliğini bozmakla eleştirdi. Konsept olarak kısa tweet mantığının korunacağı, uzun paylaşımlar için ise birleşik tweet sisteminin yerleştirileceği düşünülüyor.

Kurulduğu ilk günden bu yana kısa paylaşım odaklı ilerleyen Twitter, 2017 yılında 140 olan tweet karakter sayısını 280'e yükseltmişti. O günden itibaren tweet karakter sınırında herhangi bir gelişme yaşanmadı.

Elon Musk Duyurdu: 1 Milyardan Fazla Twitter Hesabı Silinecek!
SOSYAL MEDYA

Elon Musk Duyurdu: 1 Milyardan Fazla Twitter Hesabı Silinecek!

Elon Musk, 1,5 milyar adet Twitter hesabının silineceğini duyurdu. Musk, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bu kadar büyük miktardaki hesapların neden silineceğine dair önemli bir bilgi paylaştı.

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