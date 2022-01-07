Twitter Video ile Tepki Verme Özelliğini Test Ediyor

Twitter video ile tepki verme özelliğini test etmeye başladı. TikTok benzeri özelliğe ilişkin bir video da paylaşıldı. Paylaşılan video, söz konusu özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi.

İlk olarak 14 Eylül 2016 tarihinde piyasaya sürülen sosyal medya platformu, çok kısa sürede oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu. Platform, her ne kadar zaman zaman tepkilerin odağı haline gelse de büyüme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

TikTok'un her geçen ay başarılarına yenilerini eklemesi, diğer şirketlerin ilgisini çekiyor. Öyle ki, Instagram, geçtiğimiz haftalarda kullanıcıların yorumlara görüntülü olarak yanıt verebilmesine olanak tanıyan TikTok benzeri özelliği kullanıma sunmuştu. Bu kez Twitter, TikTok özelliğini platforma getirmek için kollarını sıvadı.

Twitter Video ile Tepki Verme Özelliğine Kavuşuyor

Popüler sosyal medya platformu, video ile tepki verme özelliğini test etmeye başladı. Bununla birlikte yeni özellik, bazı kullanıcıların kullanımına sunuldu. Şu anda test aşamasında olan özelliğin TikTok'ta yer alan özelliğe oldukça benzemesi dikkat çekti.

Kullanıcılar, yeni özellik sayesinde tweetler ile ilgili düşüncelerini video aracılığı ile dile getirebilecek. Alıntılanan tweet, videoya eklenebilecek. Böylelikle kullanıcıların hangi tweete video çektiği görünebilecek. Yeni özelliğe ilişkin bir video paylaşıldı. Paylaşılan video, yeni özelliğin nasıl görüneceği hakkında bilgi sahibi olunmasını mümkün hale getiriyor.

We want to give you more creative ways to join the conversation and express yourself on Twitter. Starting today, we’re rolling out a test on iOS that gives you the option to Quote Tweet with a reaction video (or photo) with your very own Tweet Take.



Here’s my take👇🏻📸 https://t.co/RLolp062GA pic.twitter.com/21qlYk2hh5 — Sam Haveson (@samhaves) January 6, 2022

Dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya platformu, test sürecini şu anda yalnızca bazı iOS kullanıcıları ile gerçekleştiriyor. Özelliğe erişebilen kullanıcılar, retweet menüsünde "Tweeti tepkiyle alıntıla" seçeneğini görecektir. Tweetlere bu seçenek üzerinden video ile yanıt verilebilecek.

Şirket, kullanıcıların kendilerini ifade etmesi için daha yaratıcı yollar sunmayı hedefliyor. Görünüşe göre yeni özellik de bu kapsamda geliştirildi. Söz konusu özellik, test süreci sorunsuz bir şekilde tamamlandıktan sonra tüm kullanıcıların kullanımına sunulacaktır. Şirket, şu anda test sürecine erişebilen kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda yeni özelliği geliştirmeye devam ediyor.

Twitter video ile tepki verme özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce söz konusu özellik gerekli mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.