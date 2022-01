Twitter Video ile Tepki Verme Özelliğini Test Ediyor

Twitter video ile tepki verme özelliğini test etmeye başladı. TikTok benzeri özelliğe ilişkin bir video da paylaşıldı. Paylaşılan video, söz konusu özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi.

İlk olarak 14 Eylül 2016 tarihinde piyasaya sürülen sosyal medya platformu, çok kısa sürede oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu. Platform, her ne kadar zaman zaman tepkilerin odağı haline gelse de büyüme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

TikTok'un her geçen ay başarılarına yenilerini eklemesi, diğer şirketlerin ilgisini çekiyor. Öyle ki, Instagram, geçtiğimiz haftalarda kullanıcıların yorumlara görüntülü olarak yanıt verebilmesine olanak tanıyan TikTok benzeri özelliği kullanıma sunmuştu. Bu kez Twitter, TikTok özelliğini platforma getirmek için kollarını sıvadı.

Popüler sosyal medya platformu, video ile tepki verme özelliğini test etmeye başladı. Bununla birlikte yeni özellik, bazı kullanıcıların kullanımına sunuldu. Şu anda test aşamasında olan özelliğin TikTok'ta yer alan özelliğe oldukça benzemesi dikkat çekti.

Kullanıcılar, yeni özellik sayesinde tweetler ile ilgili düşüncelerini video aracılığı ile dile getirebilecek. Alıntılanan tweet, videoya eklenebilecek. Böylelikle kullanıcıların hangi tweete video çektiği görünebilecek. Yeni özelliğe ilişkin bir video paylaşıldı. Paylaşılan video, yeni özelliğin nasıl görüneceği hakkında bilgi sahibi olunmasını mümkün hale getiriyor.

We want to give you more creative ways to join the conversation and express yourself on Twitter. Starting today, we’re rolling out a test on iOS that gives you the option to Quote Tweet with a reaction video (or photo) with your very own Tweet Take.



Here’s my take👇🏻📸 https://t.co/RLolp062GA pic.twitter.com/21qlYk2hh5