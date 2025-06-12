999 TL Değerindeki Eğlenceli Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Epic Games düzenli olarak her hafta bedava oyun sunmaya devam ediyor. Bu oyunlar bazen büyük bütçeli olurken bazen ise bağımsız yapımlar olabiliyor. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyunu ücretsiz veriyor?

Epic Games Two Point Hospital'ı Bedava Dağıtıyor

Epic Games, Two Point Hospital'ı bedava veriyor. Bu oyunu Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunu herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 19 Haziran 2025 tarihine kadar zamanınız var.

Yayıncılığını SEGA'nın üstlendiği Two Point Hospital, simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. 2018 yılında satışa sunulan yapımda hastane tasarlayıp yönetmeye çalışıyoruz.

Hastaneyi yönetmeye çalışırken aynı zamanda hastaları da tedavi etmemiz gerekiyor. Oyundaki hastalar, genellikle gerçek hayatta var olmayan ilginç hastalıklarla geliyor. Her hastalığın kendine özgü tedavi yöntemleri mevcut.

Sonuç olarak oyun esprili diyalogları, detaylı sistemi, başarılı oynanışı ve çizgi film tarzı görselliğiyle eğlenceli bir deneyim sunuyor. 83 Metacritic puanına sahip oyunda yalnızca tek oyunculu modun yer aldığını belirtelim. Peki, Two Point Hospital bedava nasıl oynanır?

Two Point Hospital Ücretsiz Nasıl Oynanır?

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Two Point Hospital Minimum Sistem Gereksinimleri