Dünyada Bir İlk: Sürücüsüz Taksi Dönemi Bu Ülkede Başlıyor!

Küresel taşımacılık devi Uber, otonom araç teknolojisinde önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. Şirket, Çinli robotaksi operatörü WeRide ile ortaklaşa yürüttüğü Abu Dabi projesinde sürücüsüz taksi (robotaksi) hizmetini resmen başlattığını duyurdu. Uber bu gelişmeyi, ABD dışındaki dünyanın ilk şehir seviyesinde otonom taksi hizmeti olarak nitelendiriyor. İşte detaylar!

Sürücüsüz Taksi Hizmeti Abu Dabi'de Şehir Seviyesine Geçiş Yaptı

Uber ve WeRide yeni robotaksi hizmetini ilk olarak 2024 yılında Abu Dabi'de duyurmuştu. Ancak başlangıç aşamasında operasyonlar araç içerisinde birer güvenlik sürücüsü bulundurularak gerçekleştiriliyordu. Ancak şirketin "dünyada bir ilk" tanımadığı şehir seviyesi izni ile sistem tamamen olgunlaşarak sürücüsüz döneme geçti.

Yeni hizmet ilk etapta 31 kilometre karelik bir alanı kapsayan ve önemli bir turistik merkez olan Yas Adası'nda kullanıma sunuldu. Gelecek dönemde ise hizmet kapsamının Abu Dabi'nin farklı noktalarına doğru genişletilmesi de planlanıyor.

Uber'in Robotaksi Hizmeti Nasıl Çalışıyor?

Yas Adası bölgesindeki kullanıcılar, Uber uygulaması üzerinden araç çağırırken artık "Otonom" seçeneğini işaretleyerek sürücüsüz WeRide araçlarını talep edebilecekler. Ancak bu seçeneğin işaretlenmesi kesin olarak sürücüsüz bir araç garantisi vermiyor.

Merak edenler için bu hizmette kullanılan araçlar ise WeRide'ın Geely Farizon SuperVan bazlı beş kişilik GXR modeli. Mevcut modeller sürücüsüz hizmet için 20'den fazla sensör ve kamera ile donatılmış durumda.

Uber, global çapta otonom taşımacılık alanında WeRide'ın yanı sıra farklı operatörlerle de iş birliği yapıyor. ABD'de Waymo , Asya ve Orta Doğu'da Baidu , Avrupa'da ise Momenta gibi şirketlerle ortaklık kuran şirket bu iş birliklerinde genellikle tüketici eşleştirme kısmına odaklanırken, araç tedarikini ise ortaklar sağlıyor.

Ancak WeRide ile olan Abu Dabi iş birliğinde farklı bir model uygulanıyor. Uber, yerel taksi şirketi Tawasul Transport ile birlikte bakım, şarj ve benzeri işlemler gibi filo operasyonlarını da bizzat yönetiyor. Öte yandan ikilinin gelecek planları da oldukça iddialı. Ortaklar, önümüzdeki yıllarda bu sürücüsüz taksi hizmetini dünya genelinde 15 ek şehirde daha başlatmayı hedefliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sürücüsüz taksi hizmeti Türkiye'ye de gelmeli mi? Yorumlarda buluşalım.