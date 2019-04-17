Uber, Suudi Arabistan'da Taciz Vakalarını Azaltmak İstiyor

Suudi Arabistan henüz yeni yeni, kadınlara bazı haklar tanımaya başladı. Veliaht Muhammed Bin Salman tarafından başlatılan vizyon programı kapsamında, kadınların hem iş hem de toplumsal hayatta daha fazla yer alması sağlanıyor. Bilindiği üzere Veliaht Muhammed Bin Salman, ABD yandaşı ve toplumun Batıya daha çok adapte olmasını istiyor.

Uber, her coğrafyaya adapte olabilen bir şirket olarak biliniyor. Suudi Arabistan’ın tutucu yapısına uygun olarak farklı bir proje geliştirdi. Artık Uber sürücüsü olan kadınlar, isterlerse sadece kadın sürücü alabilirler.

Uber kadın sürücü sayısını arttıracak

Ocak ayında Suudi Arabistan Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı tarafından yayınlanan direktifler, işverenlere "kadınlara sorumluluklarını yerine getirmeleri için uygun bir ortam" yaratılmalı diyor. Ayrıca kadınlarla erkeklerin eşit kazanca sahip olması da, işverenlerin sorumluluğuna yüklendi.

Uber şirketinin de bir işveren olarak bu sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Ortadoğu’da Careem gibi benzer kuruluşlar, kadınlara daha çok hak tanığı için daha fazla kadın sürücüye sahip. Uber ise bu rekabette, kadınlara daha çok hak tanımak istiyor ve hizmetlerini bu kapsamda genişletiyor.

Suudi Arabistan gibi ülkelerin, Uygarlıkla tam olarak bütünleşebilmesi, biraz da Uber gibi şirketlerin çalışmalarına bağlı. Sansür ve kısıtlamalara şirketler ne kadar çok yakınlık gösterirse, bu ülkeler daha fazla içe kapanık hale gelecektir.

Örneğin Google Dragon projesi de, Çin ile ilgili sansür yasalarını destekleyecek türdendi. Bu nedenle Google, çok sert bir eleştiri almıştı. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.