Ubisoft Amazon Games'e Gol Attı: O Stüdyo Artık Fransız Yayıncının!

Ubisoft tarafından yayınlanan bildiri ile March of Giants stüdyosunu bünyesine katıldığı duyuruldu. Bu, aynı zamanda eski Rainbow Six Siege yaratıcı yönetmeninin de yedi yılın ardından evine geri döndüğü anlamını taşıyor. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Amazon Games Montreal Ekibi Artık Ubisoft'ta Yoluna Devam Edecek

Bildiğiniz gibi oyun sektöründe stüdyo satın alımları olağan bir durum oluyor. Geçtiğimiz yıllarda Microsoft neredeyse önüne geleni satın alır iken, başta Sony olmak üzere diğer bazı yayıncılar da seçili birkaç stüdyoyu bünyesine katmıştı. Şimdi de Ubisoft tarafından yeni bir hamlede bulunuldu ve Amazon Games Montreal ekibi ile halihazırda üzerinde çalıştığı March of Giants isimli ücretsiz MOBA oyununu satın aldı.

Amazon Games Montreal, eski Rainbow Six Siege yaratıcı yönetmeni Xavier Marquies ve Ubisoft Toronto müdürü Alexandre Parizeau tarafından yönetiliyordu. Anlaşma şartları açıklanmamış olsa da Fransız yayıncının March of Giants haklarını satın aldığı ve Amazon şirketinin de Twitch üzerinden oyununun tanıtımını gerçekleştireceği söyleniyor.

Yayınlanan basın bildirisinde konuşan Marquis, bu gelişmeyi kürkçü dükkanına dönmek olarak nitelendiriyor. Ayrıca Fransız yayıncı çatısı altında March of Giants oyununu geliştirmeye devam etmekten dolayı heyecanlı olduklarını da sözlerine ekliyor. Parizeau ise oyunun ilk bölümü sırasında sunulan desteğinden dolayı Amazon şirketine teşekkür eder iken, kapalı alfa testinin önemli bir kilometre taşını ve oyunun gerçek vaadini gösterdiğini de ifade etti. Ubisoft bünyesine katılmanın ise March of the Giants oyununu bir sonraki büyük ve kalıcı MOBA oyunlarından bir tanesi haline getirme vizyonunda arkasında birleşme anlamına geldiğini dile getirdi.

Söz konusu oyun, taktiksel 4v4 oynanışa sahip ve oyuncular bir hat üzerinde mücadele ediyorlar ve nispeten ufak tefek düşmanları kontrol ediyorlar. Fransız yayıncı tarafından söylenene göre gerçek zamanlı strateji ile koridor tabanlı çatışma elementlerinin büyük çaplı koordinasyon ile bir araya getirildiği oyunda, karakter kadrosunu da devasa kahramanların hakimiyeti oluşturuyor. Ayrıca çıkış gününde ücretsiz olacağı da belirtiliyor.