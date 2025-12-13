Assassin's Creed Serisi Çok Ucuzladı! Dev İndirimi Kaçırmayın

Assassin's Creed serisini oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Steam'de başlayan bir kampanya kapsamında Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey ve Assassin's Creed Valhalla dahil olmak üzere pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 18 Aralık tarihinde sona erecek.

Steam'de Assassin's Creed Serisi İndirime Girdi

Ubisoft tarafından geliştirilen Assassin's Creed Valhalla, Steam'de yüzde 90 oranında indirime girdi. Viking temasına sahip olan oyun 47.99 dolar (2.048 TL) yerine 4.79 dolar (204 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yalnızca tek oyunculu moda sahip olan oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çoğunlukla olumlu" durumda.

Assassin's Creed Odyssey yüzde 85 oranında indirime girdi. 2018 yılında piyasaya sürülen oyunun fiyatı 47.99 dolardan (2.048 TL) 7.19 dolara (306 TL) düştü. Tek oyunculu moda sahip olan oyun Antik Yunanistan'da geçiyor. Ubisoft tarafından geliştirilen oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" şeklinde.

Antik Mısır'da geçen Assassin's Creed Origins yüzde 90 oranında indirime girdi. Ubisoft tarafından geliştirilen oyun 47.99 dolar (2.048 TL) yerine 4.79 dolar (204 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. 2017 yılının ekim ayında piyasaya piyasaya sürülen oyunun Steam'deki incelemelerinin "çok olumlu" olduğunu belirtelim.

Assassin's Creed Syndicate yüzde 85 oranında indirime girdi. 2015 yılında satışa sunulan oyunun fiyatı 23.99 dolardan (1.024 TL) 3.59 dolara (153 TL) düştü. Ubisoft tarafından geliştirilen oyun Sanayı Devrimi döneminde geçiyor. Tek oyunculu moda sahip olan oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" durumda.

İndirime Giren Assassin's Creed Oyunları