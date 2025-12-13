Assassin's Creed Serisi Çok Ucuzladı! Dev İndirimi Kaçırmayın
Bir kampanya ile birlikte Assassin's Creed oyunlarında yüzde 90'a varan indirim başladı. İşte ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanyanın detayları!
⚡ Önemli Bilgiler
- Assassin's Creed Valhalla, %90 indirimle 47.99 dolar (2.048 TL) yerine 4.79 dolar (204 TL) fiyata satılmaya başlandı.
- Assassin's Creed Origins, %90 indirimle 47.99 dolardan (2.048 TL) 4.79 dolara (204 TL) düştü.
- Assassin's Creed Odyssey, %85 indirimle 47.99 dolar yerine (2.048 TL) 7.19 dolara (306 TL) satılıyor.
Assassin's Creed serisini oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Steam'de başlayan bir kampanya kapsamında Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey ve Assassin's Creed Valhalla dahil olmak üzere pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 18 Aralık tarihinde sona erecek.
Steam'de Assassin's Creed Serisi İndirime Girdi
Ubisoft tarafından geliştirilen Assassin's Creed Valhalla, Steam'de yüzde 90 oranında indirime girdi. Viking temasına sahip olan oyun 47.99 dolar (2.048 TL) yerine 4.79 dolar (204 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yalnızca tek oyunculu moda sahip olan oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çoğunlukla olumlu" durumda.
Assassin's Creed Odyssey yüzde 85 oranında indirime girdi. 2018 yılında piyasaya sürülen oyunun fiyatı 47.99 dolardan (2.048 TL) 7.19 dolara (306 TL) düştü. Tek oyunculu moda sahip olan oyun Antik Yunanistan'da geçiyor. Ubisoft tarafından geliştirilen oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" şeklinde.
Antik Mısır'da geçen Assassin's Creed Origins yüzde 90 oranında indirime girdi. Ubisoft tarafından geliştirilen oyun 47.99 dolar (2.048 TL) yerine 4.79 dolar (204 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. 2017 yılının ekim ayında piyasaya piyasaya sürülen oyunun Steam'deki incelemelerinin "çok olumlu" olduğunu belirtelim.
Assassin's Creed Syndicate yüzde 85 oranında indirime girdi. 2015 yılında satışa sunulan oyunun fiyatı 23.99 dolardan (1.024 TL) 3.59 dolara (153 TL) düştü. Ubisoft tarafından geliştirilen oyun Sanayı Devrimi döneminde geçiyor. Tek oyunculu moda sahip olan oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" durumda.
İndirime Giren Assassin's Creed Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Assassin's Creed Valhalla
|47.99 dolar
|4.79 dolar
|%90
|Assassin's Creed Odyssey
|47.99 dolar
|7.19 dolar
|%85
|Assassin's Creed Origins
|47.99 dolar
|4.79 dolar
|%90
|Assassin's Creed Syndicate
|23.99 dolar
|3.59 dolar
|%85
|Assassin's Creed Unity
|23.99 dolar
|3.59 dolar
|%85
|Assassin’s Creed IV Black Flag
|31.99 dolar
|9.59 dolar
|%70
|Assassin's Creed III Remastered
|31.99 dolar
|7.99 dolar
|%75
|Assassin's Creed Revelations
|15.99 dolar
|4.79 dolar
|%70
|Assassin’s Creed Brotherhood
|15.99 dolar
|3.99 dolar
|%75
|Assassin's Creed 2
|15.99 dolar
|3.99 dolar
|%75
|Assassin's Creed: Director's Cut Edition
|15.99 dolar
|3.99 dolar
|%75
|Assassin’s Creed Chronicles: China
|7.99 dolar
|2.39 dolar
|%70
|Assassin’s Creed Chronicles: India
|7.99 dolar
|2.39 dolar
|%70
|Assassin’s Creed Chronicles: Russia
|7.99 dolar
|2.39 dolar
|%70