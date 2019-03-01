Uçak Yolculuklarında Çipli Kimlik Kartı Dönemi

Türkiye’nin en büyük havayolu şirketlerinden Pegasus, “Yeni Çipli Kimlik Kartı ile Seyahat Teknolojisi” ile yolcuların biniş kartları olmadan sadece çipli kimlik kartlarıyla uçuşlarına gitmelerine imkan sağlayacak.

Şu ana kadar 30 milyon vatandaşın sahip olduğu çipli kimlik kartları, Türkiye’nin dijital dönüşümündeki en önemli ayaklardan bir tanesi.

TÜBİTAK tarafından geliştirilen milli yazılımın kullanıldığı yeni kimlik kartları, uluslararası standartlara ve milli güvenlik kriterlerine uygun bir şekilde hazırlanıyor. Böylece kartların taklit edilmesi ve kopyalanması imkansız hale geliyor.

Vatandaşların ve kurumların e-Kimlik çağına adaptasyonu tüm hızıyla sürerken, Pegasus Havayolları’ndan çok önemli bir hamle geldi.

2018 yılında hizmet anlayışında önemli revizyonlara giden ve tüm süreçlerini dijitalleştiren şirket, Yeni Çipli Kimlik Kartı ile Seyahat Teknolojisi'ni İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı iç hatlar terminalinde test etmeye başladı.

Peki, Pegasus’un yeni teknolojisi yolculara ne gibi kolaylıklar sağlayacak? Bundan sonra check-in işlemini online olarak tamamlamış kişiler, biletleri yanında olmaksızın sadece çipli kimlik kartlarıyla hızlı ve kolay bir şekilde uçaklarına binebilecekler. Böylece zamandan tasarruf etmiş olacaklar.

Yukarda da belirttiğimiz gibi sistem henüz test aşamasında; ancak şu ana kadar oldukça başarılı sonuçlar verdiği belirtiliyor.

Dünyada bir ilki gerçekleştiren Pegasus, 2019 yılının sonuna kadar Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleşen tüm yurtiçi seferlerde Yeni Çipli Kimlik Kartı ile Seyahat Teknolojisi'ni kullanmayı planlıyor.