Ücretsiz YouTube Music Kullanıcılarına Yeni Kısıtlama Geliyor

Ücretsiz YouTube Music kullanıcıları ile ilgili yeni bir kısıtlama uygulanacak. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google tarafından alınan karara göre ücretsiz kullanıcılar, mevcut bir özelliği kullanamayacak.

Ücretsiz YouTube Music Kullanıcıları Video İzleyemeyecek

ABD merkezli yazılım devi Google, YouTube Music isimli popüler dijital müzik hizmetini ücretsiz olarak kullanan kullanıcıları doğrudan etkileyecek bir karar aldı. Şirket tarafından alınan karara göre platformun ücretsiz sürümünde video izlenemeyecek.

Yeni kısıtlamanın ilk olarak Kanada'da yaşayan kullanıcılar için geleceği belirtildi. Dolayısıyla Kanadalı kullanıcılar, 3 Kasım tarihinden itibaren dijital müzik hizmetinin ücretsiz sürümünde müzik kliplerine erişemeyecek.

Google tarafından yapılacak değişikliğin diğer ülkelerde uygulanıp uygulanmayacağı henüz bilinmiyor fakat söz konusu kısıtlama, Kanada'da uygulandıktan kısa süre sonra diğer ülkelere de geleceği tahmin ediliyor.

YouTube Music Arka Planda Müzik Dinleme Ücretsiz Olacak

Dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan dijital müzik hizmeti YouTube Music'in Premium sürümü aylık 13,99 TL fiyat etiketine sahip. Uygulama ücretsiz olarak da kullanılabiliyor fakat premium sürüme özel bazı avantajlar bulunuyor. Bu avantajlar arasında arka planda dinleme özelliği de yer alıyor.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamaya göre dijital müzik platformu YouTube Music'in premium özellikleri arasında yer alan arka planda müzik dinleme özelliği ücretsiz olacak. Ücretsiz arka planda dinleme özelliğinin ilk etapta yalnızca Kanada'da kullanılabileceği açıklanmıştı.

Kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkaran özellik, 3 Kasım tarihinden itibaren Kanada'da ücretsiz olacak. Kanada'daki YouTube Music kullanıcıları, böylelikle mobil cihazları üzerinden arka planda müzik dinleyebilecek.

YouTube Music Nedir, Premium Özellikleri Neler?

Google'ın yan kuruluşu YouTube tarafından geliştirilen YouTube Music isimli dijital müzik hizmeti ilk olarak 12 Kasım 2015 tarihinde kullanıma sunuldu. Hizmetin premium sürümünde reklamsız müzik, podcast ve müzikleri arka planda dinleme, müzik ve podcast'i indirip çevrim dışı olarak dinleme gibi birçok özellik bulunuyor.

Hizmetin premium sürümü bir ay boyunca ücretsiz olarak denenebiliyor. Elbette ücretsiz deneme seçeneğinden yalnızca yeni üyeler yararlanabiliyor. Lyor Cohen, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, YouTube'un deneme kullanıcıları da dahil olmak üzere YouTube Music ve Premium abone sayısının 50 milyona ulaştığını duyurmuştu.