Elektrikli Otomobillerde Dengeler Değişiyor: Ucuz Modeller Piyasaya Giriyor!

Elektrikli otomobil pazarı yeniden şekillenirken ucuz elektrikli otomobil üretebilmek için pek çok marka farklı batarya teknolojileri üzerine Ar-Ge yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda yeni trend ise lityum-iyon bataryalara alternatif olarak geliştirilen sodyum-iyon bataryalar oldu.

Yeni sodyum-iyon bataryalar sayesinde pek çok üretici maliyetlerini büyük oranda düşürebiliyor. Tabi bu da pazara inen otomobillerin fiyatlarında önemli düşüşler yaşanması anlamına geliyor. Peki gelecekte ucuz elektrikli otomobil satabilecek yani sodyum-iyon teknolojisini kullanacak olan markalar hangileri? İşte detaylar...

Gelecekte Ucuz Elektrikli Otomobil Satacak Markalar Belli Oldu!

Elektrikli otomobil piyasasında maliyetlerin en büyük kalemi olan batarya teknolojisi yeni bir kilometre taşı olma noktasına doğru ilerliyor. Lityum-iyon bataryaların yüksek maliyeti otomobil üreticilerini yeni alternatif arayışlara iterken sodyum-iyon bataryalar özellikle uygun fiyatlı elektrikli otomobiller için güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor.



Zira sodyum-iyon batarlar sahip oldukları daha az karmaşık teknolojiler ve verimlilik açısından da lityum-iyon bataryalar ile kısa mesafeler adına yarışan kapasiteleri sayesinde elektrikli otomobillerde kullanılmak için biçilmiş kaftan olarak değerlendiriliyor. Tabi maliyet açısından sundukları avantajlar da özellikle üreticileri devamında da tüketicileri mutlu ediyor.

Bu kapsamda dünyanın en büyük batarya üreticisi olan CATL sodyum-iyon bataryaları seri üretime taşıyan ilk büyük oyuncu konumunda. Şirket bu bataryaların daha ucuz hammaddelere dayanması sayesinde giriş seviyesi elektrikli otomobillerde ciddi maliyet avantajı sağlayacağını vurguluyor. CATL’ye göre sodyum-iyon teknolojisi uzun menzil hedefinden çok şehir içi kullanım odaklı modeller için ideal bir çözüm sunuyor.

CATL imzalı bu yeni uygun fiyatlı elektrikli otomobil bataryalarını kullanmak isteyen markaların sayısı ise bir hayli fazla. En başta tahmin edeceğiniz gibi Çinli markalar yer alırken Avrupalı markaların da bu fırsatı kaçırmak istemediklerini görmek oldukça basit. Zira Stellantis Grubu sodyum-iyon bataryalar yönünde ciddi yatırımlar yapıyor. Bu kapsamda yakın tarihlerde Fiat, Citroen, Peugeot ve Opel markalarında uygun fiyatlı daha fazla elektrikli otomobil görmemiz mümkün.

Bunun yanında daha önce de belirttiğimiz gibi Changan ve JAC gibi Çinli markalar da yatırımcılar arasında. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...