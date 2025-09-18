Apple'dan Ucuz MacBook Geliyor! Tarih Sızdırıldı

Uygun fiyatlı MacBook ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda mevcut MacBook'lardan daha düşük bir fiyat etiketine sahip olacak dizüstü bilgisayarın ne zaman tanıtılacağı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre laptop çok yakında piyasaya sürülecek.

Ucuz MacBook Ne Zaman Çıkacak?

Analist Ming-Chi Kuo tarafından ortaya atılan iddiaya göre uygun fiyatlı MacBook, 2025 yılının son çeyreğinde seir üretime girecek. Dizüstü bilgisayarın 2025 yılının sonunda veya 2026 yılının başında satışa sunulacağı öne sürüldü. Eğer bu iddia doğruysa bütçe dostu MacBook için uzun süre beklemek zorunda kalmayacağız.

Apple genellikle yeni Mac'leri ekim ayında duyuruyor. Bu nedenden dolayı 2025 yılının ekim ayı olası bir tarih olarak gösteriliyor. Bilgisayarın 2026 yılının mart ayında tanıtılabileceğine yönelik de bir söylenti mevcut. Apple yeni MacBook hakkında henüz resmî açıklamada bulunmadı.

Ucuz MacBook'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre yeni MacBook gücünü A18 Pro işlemcisinden alacak. Geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılan iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'te aynı işlemcisi tercih edilmişti. A18 Pro, M1 işlemcisine benzer bir performansa sahip. Dolayısıyla bu bilgisayar profesyonel seviyede video düzenleme gibi ağır işler yerine günlük ihtiyaçları fazlasıyla karşılayacaktır.

2025 yılının mart ayında tanıtılan iPad'de M serisi işlemci yerine 4nm üretim süreciyle geliştirilen A16 Bionic tercih edilmişti. Bu işlemci, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'te de kullanılmıştı. Görünüşe göre Apple, aynı stratejiyi MacBook tarafında da uygulamaya hazırlanıyor.

Apple'ın bütçe dostu bilgisayarı 12,9 inç veya 13 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Bu boyut sayesinde bilgisayar, gün içerisinde çok rahat bir şekilde taşınabilecek ve kullanılabilecek. A18 Pro ve A19 Pro çipleri Thunderbolt desteğine sahip olmadığından dolayı bu MacBook'ta standart USB-C portları bulunacak.

Veri aktarım hızı 10 Gbps ile sınırlı olacak ve tek harici ekran desteği olacak. Apple'ın uygun fiyatlı laptop modeli gümüş, mavi, pembe ve sarı olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunacak. Peki, yeni MacBook'un fiyatı ne kadar olacak?

Ucuz MacBook'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bütçe dostu MacBook'un 599 dolar (24.756 TL) ile 699 dolar (28.889 TL) arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıkalama yapılmadığını, bu nedenden dolayı dizüstü bilgisayar farklı fiyatla gelebilir.