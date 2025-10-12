Yürüyen Laboratuvar Ortaya Çıktı: Mercedes'te Beş Dakikalık Şarj Dönemi Başlıyor

Mercedes-Benz elektrikli araç geleceğini şekillendiren ELF (Electric Learning Factory) projesiyle otomotiv dünyasında yeni bir sayfa açıyor. Şirketin bu “yürüyen laboratuvarı” ultra hızlı şarjdan çift yönlü enerji aktarımına kadar birçok yeniliği test ediyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Mercedes-Benz'in ELF Laboratuvarı Ortaya Çıktı!

Mercedes-Benz elektrikli otomobiller ve şarj süreleriyle ilgili çalışmalarına hız vermiş durumda. Alman otomotiv devi Çinlilerin gerisinde kalmamak adına yeni çalışmalar ile bu alanda kendini geliştirmeye çalışıyor. Bu kapsamda hazırlanan ELF yani Electric Learning Factory projesinin yürüyen laboratuvarı ortaya çıktı.

ELF platformunda geliştirilen çift bağlantı sistemi elektrikli araçlarda bugüne kadar görülmemiş şarj hızlarına ulaştı. Mercedes-AMG GT XX konsepti İtalya’daki Nardò pistinde yapılan testte 1041 kW’lık rekor bir şarj gücüne imza attı. Bu teknoloji gelecekte seri üretim araçlara doğrudan entegre edilecek. Mercedes bu başarıyı mümkün kılmak için Alpitronic ile ortaklık kurarak 3000 kW üzerinde enerji aktarabilen ağır vasıta tipi bir şarj cihazını yeniden tasarladı.

Bu sistem, markanın yeni nesil ultra hızlı şarj altyapısının temelini oluşturuyor. Mercedes’in üzerinde çalıştığı çift yönlü şarj sistemi elektrikli araçların sadece enerji tüketen değil, aynı zamanda enerji paylaşan bir yapıya dönüşmesini sağlıyor. 2026’da İngiltere’de tanıtılacak MB Charge Home sistemi sayesinde sürücüler, araç bataryalarını evde enerji depolama aracı olarak kullanabilecek.

Şirketin tahminine göre bu teknoloji, ev sahiplerine yılda yaklaşık 430 sterlin tasarruf sağlayabilir. Mercedes ayrıca, araçların şebekeye elektrik göndererek “enerji kredisi” kazanabileceği sanal bir sistem üzerinde de çalışıyor.

ELF test aracı, 11 kW’a kadar kablosuz şarj desteğine sahip. Kısa molalarda küçük miktarda enerji kazandıran bu özellik mühendisler tarafından “atıştırmalık şarj” olarak adlandırılıyor. Ayrıca aracın tavanındaki güneş panelleri, ideal koşullarda günde 30 km’ye kadar ek menzil sağlıyor.

Mercedes, ELF projesinden elde ettiği sonuçlarla, 5 dakikalık şarjla 500 mil (yaklaşık 800 km) menzil hedefinin artık ulaşılabilir olduğunu söylüyor. Şirket, bu teknolojiyi 2030'a kadar seri üretim araçlarında kullanmayı planlıyor.