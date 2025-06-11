Türkçe Destekli Futbol Oyununu PC'de Ücretsiz Oynama Fırsatı!

Türkçe arayüz, seslendirme ve alt yazı desteğine sahip olan UFL 2024 yılının eylül ayında PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için ücretsiz olarak sunuldu. Uzun süredir beklenen PC sürümüne dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda PC sürümünün demosu yayınlandı.

Futbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden UFL'in demo sürümü 16 Haziran tarihine kadar oynanabilir. İşte UFL oyununu bilgisayarda bedava oynamak için uygulamanız gereken adımlar!

UFL Futbol Oyunu PC'de Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam 'i açın.

'i açın. Hesabınıza giriş yapın.

UFL demo sayfasını görüntüleyin.

"Demoyu yükle" butonuna basın.

UFL PC Fragmanı

UFL PC Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64bit

Windows 10 - 64bit İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7 6700K

AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7 6700K RAM: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5600 XT / NVIDIA GeForce GTX 1650

AMD Radeon RX 5600 XT / NVIDIA GeForce GTX 1650 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

UFL PC Önerilen Sistem Gereksinimleri