Türkçe Destekli Futbol Oyununu PC'de Ücretsiz Oynama Fırsatı!
Türkçe dil destekli ücretsiz futbol oyunu UFL için PC demo sürümü sunuldu. İşte popüler oyunu bilgisayarda oynamak için yapmanız gerekenler!
Türkçe arayüz, seslendirme ve alt yazı desteğine sahip olan UFL 2024 yılının eylül ayında PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için ücretsiz olarak sunuldu. Uzun süredir beklenen PC sürümüne dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda PC sürümünün demosu yayınlandı.
Futbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden UFL'in demo sürümü 16 Haziran tarihine kadar oynanabilir. İşte UFL oyununu bilgisayarda bedava oynamak için uygulamanız gereken adımlar!
UFL Futbol Oyunu PC'de Ücretsiz Nasıl Oynanır?
- Steam'i açın.
- Hesabınıza giriş yapın.
- UFL demo sayfasını görüntüleyin.
- "Demoyu yükle" butonuna basın.
UFL PC Fragmanı
UFL PC Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 - 64bit
- İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7 6700K
- RAM: 12 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5600 XT / NVIDIA GeForce GTX 1650
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
UFL PC Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 - 64bit
- İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7 6700K
- RAM: 12 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5600 XT / NVIDIA GeForce GTX 1650
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 30 GB kullanılabilir alan