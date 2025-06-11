744 TL Değerindeki Efsane Oyun Ücretsiz Oldu! Fırsatı Kaçırmayın

Warhammer serisini seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War ücretsiz oldu. Kampanya kapsamında oyunu Steam kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Kampanya 18 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşte en iyi sıra tabanlı strateji oyunları arasında yer alan Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War'a bedava sahip olmak için yapmanız gerekenler!

Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War Ücretsiz Nasıl Oynanır?

GOG'u açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War'un sayfasını ziyaret edin.

Oyunu kütüphaneye ekleyin.

Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i3 veya eş değeri

Intel Core i3 veya eş değeri RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 900 serisi / AMD Radeon RX 400 serisi

NVIDIA GeForce 900 serisi / AMD Radeon RX 400 serisi Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War Nasıl Bir Oyun?

Proxy Studios tarafından geliştirilen Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War, sıra tabanlı strateji türündedir. Warhammer 40K oyunları arasında öne çıkan yapımın Steam inceleme notları "Çok Olumlu" durumda. 2018'de çıkan oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi mod da bulunuyor.