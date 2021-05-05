Uğur Şahin Covid-19 ne zaman biter sorusunu yanıtladı. BioNTech şirketinin CEO'su olan Uğur Şahin, Wall Street Journal'ın sanal zirvesine katıldı. Daha fazla aşılamanın önemine dikkat çeken Şahin, Hindistan'ın kilit rol oynayacağına inanıyor.

Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısının mucitlerine göre, Hindistan gibi bazı ülkelerde koronavirüs enfeksiyonlarının artması, salgının 2022'nin ortalarına kadar yayılmaya devam edeceği anlamına geliyor.

BioNTech şirketinin kurucuları, yetkililerin farklı üreticilerin aşılarını karıştırma ve eşleştirme gibi önlemleri dikkate alması gerektiğini söyledi. Wall Street Journal'ın sanal zirvesinde konuşan BioNTech CEO'su, aşı tedariğinin önemine dikkat çekiyor. Alman şirket, aşısını test etmek, üretmek ve dağıtmak için Pfizer ile iş birliği yapıyor.

Uğur Şahin'den Covid-19'un biteceği tarih açıklaması

BioNTech CEO'su Uğur Şahin, "Dünya çapında gerçekten yüksek aşılama oranları sağlamalıyız. Aksi takdirde kimse güvende olmayacak" dedi. Salgının ancak dünya çapında sürü bağışıklığı sağlandığında sona ereceğini söyledi.

Dr. Şahin, “2022'nin ortalarına kadar, Hindistan gibi nüfus yoğunluğu yüksek bölgeler bile yüksek oranda aşılama ve sürü bağışıklığına ulaşabilir. Önümüzdeki 12 ay içinde düşük gelirli ülkelerin sadece mevcut üretim kapasitesini artırarak ve yeni üretim tesisleri ekleyerek sürü bağışıklığı sağlayabiliriz" dedi.

BioNTech'i eşi Özlem Türeci ile birlikte kuran Dr. Şahin, Hindistan gibi ülkelere aşı üretmek için 30'dan fazla firma ile imalat ittifakı sağladıklarını söyledi.

BioNTech'in Aralık ayındaki 2021 hedefini 1,2 milyar dozdan 3 milyarın üzerine çıkaran üretim ağı, aşı sayısını artırmak ve düşük gelirli ülkelere tedarik sağlamak için yeni üretim tesisleri eklemeye devam edecek.

Dr. Türeci ise "Elimizde ne kadar çok aşı varsa o kadar iyi. Onları prensipte karıştırıp eşleştirebiliriz. Çünkü günün sonunda sürü bağışıklığına kavuşmak istiyoruz. Mümkün olduğunca çok sayıda aşı yaptırmak istiyoruz" dedi.

Ayrıca geçtiğimiz gün gelen bir verilere göre en çok aşı yapan ülkeler belli oldu. İlk sırada Çin yer almayı başardı. Türkiye, en fazla koronavirüs aşısı yapan ülkeler listesinde kaçıncı sırada yer alıyor?