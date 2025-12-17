Xiaomi 17 Ultra İçin Kritik Gelişme! Geri Sayım Başladı

Xiaomi yeni bir amiral gemisi üzerinde çalışıyor. Uzun bir süredir merakla beklenen Xiaomi 17 Ultra'nın global sürümü yeni bir sertifika aldı. Bu, telefonun Çin'in yanı sıra global pazarda da satışa sunulacağını gösteriyor. Akıllı telefon çok güçlü işlemci, hızlı şarj teknolojisi ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Xiaomi 17 Ultra'nın Global Sürümü Ortaya Çıktı

Xiaomi 17 Ultra, 2512BPNDAG model numarası ile FCC sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Model numarasındaki "G" harfi, global sürüm olduğu anlamına geliyor. Yani telefon hem Çin pazarında hem de global pazar da satışa sunulacak. Ortaya çıkan bilgilere göre telefon 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth LE ve kablosuz şarj desteğine sahip olacak.

Xiaomi 17 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 200 MP telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP Ön Kamera: 50 MP

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Hızlı Şarj: 100W

Batarya: 6.000 mAh ile 7.000 mAh arasında

İddiaya göre Xiaomi 17 Ultra'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeriyor. Xiaomi 17 serisindeki diğer modellerde de aynı işlemci tercih edilmişti.

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi, 6.000 mah ile 7.000 mAh arasında bir batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Xiaomi 17 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17 Ultra'nın 26 Aralık tarihinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte yeni amiral gemisinin teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı. Xiaomi 17 Pro serisi, güçlü donanımın yanı sıra çift ekranıyla da dikkatleri üzerinde topluyor.