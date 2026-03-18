20.000 mAh Bataryalı Telefon Tanıtıldı! Gece Görüş Kamerası Var

Ulefone, RugKing 5 Pro isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Şimdiye kadar piyasaya sürdüğü diğer modellere benzer şekilde yeni telefon da özellikle dev batarya ve dayanıklılığı ile ön plana çıkıyor. Bu sağlam yapısını telefonun tasarımına da yansıtan marka, gece görüş kamerası gibi önemli özellikler taşıyor.

Ulefone RugKing 5 Pro'nun Özellikleri Neler?

Batarya Kapasitesi: 20.000 mAh

33W Arka Kamera: 64 MP ana kamera ve 20 MP gece görüş kamerası

16 MP Dayanıklılık: IP68, IP69K ve MIL-STD-810H (Toz, su ve darbelere karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklı)

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: FHD+

RAM: 8 GB

Yazılım: Android 16

Ulefone RugKing 5 Pro'da Kaç mAh Batarya Var?

Ulefone RugKing 5 Pro, 20.000 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Cihaz ayrıca 33W hızlı şarj desteği sunuyor. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde telefonu şarj etmeden uzun bir süre boyunca kullanmanız mümkün fakat şarjı azaldığında 33W'lık şarj desteği telefona hızlıca şarj etmek için yeterli olmayacağını belirtmek gerekiyor. Öte yandan telefon, diğer cihazları şarj etmeniz için ters şarj özelliğine de sahip. Bu arada Mart 2026'nın başlarında tanıtılan Ulefone Armor 34 ise 25.500 mAh batarya kapasitesi ile sunulmuştu.

Ulefone RugKing 5 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Yeni telefonun arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Buna 20 megapiksel çözünürlüğünde bir gece görüş kamerası eşlik ediyor. Kamp ve benzeri aktivitelerle ilgileniyorsanız özellikle geceleri size geniş bir görüş alanı sunan 1.202 LED'li kamp ışığı da mevcut. Ön yüzeyde de 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

Ulefone RugKing 5 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

Cihaz, 6.78 inç ekran büyüklüğüne sahip. 1080 x 2460 piksel çözünürlük sunan telefon, 910 nit maksimum parlaklık ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. Cihaz ayrıca Corning Gorilla Glass 3 ekran koruma teknolojisini destekliyor. Parlaklık değeri gün ışığı altında ekranı görmenize yardımcı olurken ekran koruma teknolojisi ise gün içinde yaşanabilecek küçük çaplı kazalara karşı ekranın korunmasını sağlıyor.

Ulefone RugKing 5 Pro'da Kaç GB RAM ve Depolama Var?

Parmak izi okuyucusu ile birlikte gelen Android telefon, 8 GB LPDDR4X RAM sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB UFS 2.1 seçeneği mevcut. Elbetteki önceden yüklü olarak gelen yazılımlar ve işletim sisteminin kendisi, bu alanın önemli bir kısmını kullanıyor. Neyse ki microSD desteği sayesinde ise bu depolama alanını iki TB'a kadar arttırmanın mümkün olduğunu belirtmek gerekiyor.

Ulefone RugKing 5 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Ulefone'un hâlihazırda pek çok telefon ve tableti Türkiye'de çeşitli çevrim içi mağazalar üzerinden satılıyor. Bunlara örnek olarak Ulefone Armor 30 Pro, Armor 27t Pro, Armor Pad 2, Armor 24 verilebilir. Bu geniş ürün yelpazesini göz önünde bulunduracak olursak Ulefone RugKing 5 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Ulefone RugKing 5 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

RugKing 5 Pro normalde 299.99 dolar (13 bin 265 TL) fiyat etiketine sahip olsa da lansmana özel olarak 269.99 dolar (11 bin 938 TL) fiyata satılıyor. İndirimsiz fiyat üzerinden değerlendirmek gerekirse cihazın Türkiye'ye gelmesi hâlinde başlangıç fiyatının vergiler ve ek maliyetlerle 27 bin TL'yi bulması muhtemel. Tabii ki ithalatçı garantili mi yoksa distribötür garantili olanın mı tercih edileceğine bağlı olarak fiyat bundan daha da yüksek olabilir.

Editörün Yorumu

Ulefone telefonların tasarımını çok beğeniyorum ama markanın telefonları günlük kullanımdan ziyade doğa aktiviteleri gibi zorlu koşullar için geliştiriliyor. Bu tür aktivitelere ilgim olmadığı için şimdiye kadar hiç böyle bir telefona ihtiyacım olmadı ama olur da eğer bir gün fikir değişikliği yaşarsam RugKing 5 Pro gibi modelleri değerlendirmeye alabilirim.