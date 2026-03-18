Realme'nin Ucuz Telefonu Tanıtılmadan Amazon'da Listelendi!

Realme'nin uygun fiyatlı C100i modeli için geri sayım resmen başladı. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek çok fazla sızıntı ortaya çıkmasa da bu durum yavaş yavaş değişmeye başladı. Cihaz son olarak Amazon'da listelendi. Bu sayede teknik özellikleriyle ilgili akıllarda çok fazla soru işareti kalmadı. İşte merak edilen detaylar!

Realme C100i Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran : 6.8 inç LCD

: 6.8 inç LCD Ağ : 4G LTE

: 4G LTE Batarya : 6000 mAh

: 6000 mAh RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama : 64 GB / 128 GB

: 64 GB / 128 GB Arka kamera : 50 MP ana kamera

: 50 MP ana kamera İşletim sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 6

Android 16 tabanlı Realme UI 6 Model numarası: RMX5377

Realme C100i'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Amazon verilerine baktığımızda yaklaşan Realme C100i modelinin 6.8 inç boyutlarında LCD bir ekranla geleceğini görüyoruz. Şu an için ekranla ilgili detaylar bunlardan ibaret. Ancak Çinli firmanın C serisinde genellikle 120Hz ekran yenileme hızlarını kullandığını biliyoruz. Bu nedenle henüz kesinleşmese de söz konusu modelde benzer bir tazeleme hızının sunulması muhtemel.

Realme C100i'nin RAM ve Depolama Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı telefon giriş segmente hitap etmesi nedeniyle 4 GB RAM'le karşımıza çıkacak. Fakat burada üreticinin sanal RAM özelliği sunarak bellekte ufak da olsa bir artışa gitmesi olası. Öte yandan, 64 GB ve 128 GB dahili depolama seçenekleriyle raflardaki yerini alacak.

Realme C100i'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Şirket, C serisinde genellikle üçlü kamera kurulumu tercih ediyor. Örneğin, geçtiğimiz yıl tanıtılan Realme C85 modellerinde de böyle bir sistem karşımıza çıkmıştı. Bu kapsamda Realme C100i’de de üç adet kameranın bulunması söz konusu. Şu an için sadece cihazın ana kamerasının 50 megapiksel çözünürlüğe sahip olacağını biliyoruz. Diğer sensörlerle ilgili ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Realme C100i'nin Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı telefonun en çok öne çıkan özelliği 6.000 mAh kapasiteli bataryası olacak. Şu an için kesinlik kazanmış olmasa da, bu pilin 15W ile 25W arasında bir şarj desteği sunması bekleniyor. Kullanıcılar yüksek pil kapasitesi sayesinde cihazlarını sık sık şarj etmek zorunda kalmayacak.

Realme C100i Ne Zaman Tanıtılacak?

Çinli şirketten henüz modelle ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak akıllı telefonun Amazon'da listelenmesi nedeniyle kullanıcıların çok fazla beklemek zorunda kalmayacağını söyleyebiliriz. Bu kapsamda sızıntıları da göz önüne alarak nisan veya mayıs aylarında vitrine çıkacağını söyleyebiliriz.

Realme C100i'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Realme, Türkiye'de aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Hatta an itibariyle şirketin resmi web sitesine baktığımızda Realme C55 gibi C serisi akıllı telefonların satışta olduğunu görebiliyoruz. Bu nedenle henüz resmi bir açıklama gelmese de C100i’nin de Türkiye’de satışa sunulması ihtimaller dahilinde. Bununla birlikte ülkemizde 10 bin TL bandında bir fiyat etiketine sahip olması muhtemel.

Editörün Yorumu

Şahsen akıllı telefonlara ayıracak çok fazla bir bütçem yoksa ve bu konuda büyük beklentilerim bulunmuyorsa giriş segment modellere yönelebilirim. 6.000 mAh kapasiteli bataryası, 120Hz ekranı ve 50 megapiksel ana kamerası ile Realme C100i giriş segment bir cihaz olmasına rağmen kullanıcıları büyük ölçüde tatmin edebilir.