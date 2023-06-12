Ultimate TOTS, FIFA 23'e Eklendi: İşte Yıldızlar Karması!
Ultimate TOTS, FIFA 23'e eklendi. Sezonun birbirinden yıldız isimleri FIFA 23 Ultimate Team'de yerini aldı. İşte detaylar!
Her yıl yıldızlar karması olarak kabul edilen "Sezonun En Büyük Takımı" (Ultimate Team of the Season) FIFA 23'e eklendi.
Jude Bellingham, Erling Haaland ve daha birçok yıldız oyuncunun yer aldığı Ultimate TOTS, tüm liglerde yer alan yıldız futbolcuların bir karması olarak FIFA 23 severler için oyuna eklendi.
Bunun yanı sıra Ultimate TOTS’un bir parçası olarak, Ödül Kazanan TOTS kartları da oyundaki paketlerde yer alacak. Bu nadir Ödül Kazanan kartlar, orijinal TOTS kartlarıyla aynı istatistiklere sahip.
Ödül Kazanan TOTS kartlarına sadece Ultimate TOTS oyuncuları ulaşabilecek. Paketler seçili dükkan paketleri ve anlaşma paketlerinde, 16 Haziran’da bitecek olan Ultimate TOTS haftası boyunca geçerli olacak.
FIFA 23 Ultimate TOTS
- Jude Bellingham
- Christopher Nkunku
- Victor Osimhen
- Karim Benzema
- Jonathan Clauss
- Rafael Leão
- Kevin De Bruyne
- Matthijs de Ligt
- Vinícius Jr.
- Seko Fofana
- Jeremie Frimpong
- Éder Militão
- Pedri
- Antoine Griezmann
- Erling Haaland
- Theo Hernández
- Khvicha Kvaratskhelia
- Robert Lewandowski
- Kylian Mbappé
- Lionel Messi
- Marcus Rashford
- Mohamed Salah
- William Saliba
- Marc-André ter Stegen
- Jamal Musiala
Oyuncu kartlarını detaylı olarak buradan inceleyebilirsiniz.
Süper Lig TOTS, FIFA 23'e Eklendi: İşte Seçilen Oyuncular!
Süper Lig'imin bitimine oldukça kısa bir süre kaldı ve her yıl olduğu gibi EA, bitime yakın liglerde sezonun takımını oyuna ekliyor.
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