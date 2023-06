Ultimate TOTS, FIFA 23'e Eklendi: İşte Yıldızlar Karması!

Her yıl yıldızlar karması olarak kabul edilen "Sezonun En Büyük Takımı" (Ultimate Team of the Season) FIFA 23'e eklendi.

Jude Bellingham, Erling Haaland ve daha birçok yıldız oyuncunun yer aldığı Ultimate TOTS, tüm liglerde yer alan yıldız futbolcuların bir karması olarak FIFA 23 severler için oyuna eklendi.

Bunun yanı sıra Ultimate TOTS’un bir parçası olarak, Ödül Kazanan TOTS kartları da oyundaki paketlerde yer alacak. Bu nadir Ödül Kazanan kartlar, orijinal TOTS kartlarıyla aynı istatistiklere sahip.

Ödül Kazanan TOTS kartlarına sadece Ultimate TOTS oyuncuları ulaşabilecek. Paketler seçili dükkan paketleri ve anlaşma paketlerinde, 16 Haziran’da bitecek olan Ultimate TOTS haftası boyunca geçerli olacak.

FIFA 23 Ultimate TOTS

Jude Bellingham

Christopher Nkunku

Victor Osimhen

Karim Benzema

Jonathan Clauss

Rafael Leão

Kevin De Bruyne

Matthijs de Ligt

Vinícius Jr.

Seko Fofana

Jeremie Frimpong

Éder Militão

Pedri

Antoine Griezmann

Erling Haaland

Theo Hernández

Khvicha Kvaratskhelia

Robert Lewandowski

Kylian Mbappé

Lionel Messi

Marcus Rashford

Mohamed Salah

William Saliba

Marc-André ter Stegen

Jamal Musiala

Oyuncu kartlarını detaylı olarak buradan inceleyebilirsiniz.