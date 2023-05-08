Premier Lig TOTS, FIFA 23'e Eklendi: İşte Yıldızlar Geçidi!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Premier Lig’de sezonun takımı açıklandı ve açıklanmasının ardından kartlar FIFA 23'teki yerini aldı.

Takımda en dikkat çeken futbolcu, Manchester City’li Erling Haaland oldu. West Ham maçında attığı 35. golle Premier Lig tarihine adını yazdıran Norveçli futbolcu, 22 yaşında "bir sezonda Premier Lig'de en çok gol atan oyuncu" ünvanını kazandı. Haaland, bu sezon tüm kulvarlarda 51 golle oynadı ve geri kalan maçlarda 13 gol atması hâlinde İngiliz futbol tarihinin en çok gol atan futbolcusu olan Dixie Dean'ın 63 gol rekorunu kıracak.

Efsane futbolcular Alan Shearer ve Andy Cole'u geride bırakan Haaland, bu rekorla geldiği ilk sezonda Premier Lig tarihine adını yazdırmayı başardı.

Yıldızlar karması diyebileceğimiz kadronun geri kalanı şu şekilde:

FIFA 23 Premier Lig TOTS

Atak Oyuncuları

Mohammed Salah

Marcus Rashford

Erling Haaland

Harry Kane

G. Martinelli

Bukayo Saka

Son Heung-Min

Orta Sahalar

De Bruyne

Casemiro

Martin Odegaard

B. Guimares

Defans Oyuncuları

Ruben Dias

William Saliba

Kieran Trippier

Oleksandr Zinchenko

Raphael Varane

Reece James

Kaleciler

Ramsdale

Oyuncu kartlarını detaylı olarak buradan inceleyebilirsiniz.