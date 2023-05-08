Premier Lig TOTS, FIFA 23'e Eklendi: İşte Yıldızlar Geçidi!
Premier Lig TOTS, FIFA 23'e eklendi. Rekor üstüne rekor kıran Haaland ve dahası artık FIFA 23 Ultimate Team'de yerini aldı. İşte detaylar!
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Premier Lig’de sezonun takımı açıklandı ve açıklanmasının ardından kartlar FIFA 23'teki yerini aldı.
Takımda en dikkat çeken futbolcu, Manchester City’li Erling Haaland oldu. West Ham maçında attığı 35. golle Premier Lig tarihine adını yazdıran Norveçli futbolcu, 22 yaşında "bir sezonda Premier Lig'de en çok gol atan oyuncu" ünvanını kazandı. Haaland, bu sezon tüm kulvarlarda 51 golle oynadı ve geri kalan maçlarda 13 gol atması hâlinde İngiliz futbol tarihinin en çok gol atan futbolcusu olan Dixie Dean'ın 63 gol rekorunu kıracak.
Efsane futbolcular Alan Shearer ve Andy Cole'u geride bırakan Haaland, bu rekorla geldiği ilk sezonda Premier Lig tarihine adını yazdırmayı başardı.
Yıldızlar karması diyebileceğimiz kadronun geri kalanı şu şekilde:
FIFA 23 Premier Lig TOTS
Atak Oyuncuları
- Mohammed Salah
- Marcus Rashford
- Erling Haaland
- Harry Kane
- G. Martinelli
- Bukayo Saka
- Son Heung-Min
Orta Sahalar
- De Bruyne
- Casemiro
- Martin Odegaard
- B. Guimares
Defans Oyuncuları
- Ruben Dias
- William Saliba
- Kieran Trippier
- Oleksandr Zinchenko
- Raphael Varane
- Reece James
Kaleciler
- Ramsdale
Oyuncu kartlarını detaylı olarak buradan inceleyebilirsiniz.
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