Ultrahuman Ring Pro Tanıtıldı! 45 Gün Pil Ömrü, Yapay Zeka Desteği Var

Ultrahuman, yeni akıllı yüzük modeli Ring Pro'yu tanıttı. Jade adı verilen yapay zeka destekli asistan ile birlikte gelen bu akıllı yüzük, sağlık takibini oldukça kolaylaştırıyor. Hem genç hem yaşlı kullanıcılar açısından önemli avantajlarla birlikte karşımıza çıkan cihaz, bir cihazla eşleştirmeseniz bile oldukça uzun bir süre boyunca sağlık verilerini tutacak kadar etkileyici depolama kapasitesine sahip.

Ultrahuman Ring Pro'nun Özellikleri Neler?

Pil Ömrü: Tek şarjla 15 güne kadar kullanım süresi.

Tek şarjla 15 güne kadar kullanım süresi. Toplam Pil Ömrü: Şarj kutusu ile birlikte 45 güne kadar kullanım.

Şarj kutusu ile birlikte 45 güne kadar kullanım. Şarj Kutusu Takibi: Uygulama üzerinden kontrol edilebilen, kutunun yerini bulmayı kolaylaştıran dahili yüksek sesli hoparlör.

Uygulama üzerinden kontrol edilebilen, kutunun yerini bulmayı kolaylaştıran dahili yüksek sesli hoparlör. PowerPlugs Desteği: Kullanıcının ihtiyacına göre özelleştirilebilen (migren takibi, sağlık riskleri vb.) eklenebilir sağlık özellikleri.

Kullanıcının ihtiyacına göre özelleştirilebilen (migren takibi, sağlık riskleri vb.) eklenebilir sağlık özellikleri. Güvenlik: Parmak şişmesi veya yaralanma durumlarında yüzüğün kolayca kesilip çıkarılmasını sağlayan özel teknoloji.

Parmak şişmesi veya yaralanma durumlarında yüzüğün kolayca kesilip çıkarılmasını sağlayan özel teknoloji. Yapay Zeka Asistanı (Jade): Geçmiş ve anlık verileri analiz eden, kişiselleştirilmiş tavsiyeler / egzersizler sunan asistan.

Ultrahuman Ring Pro, tek şarjla 15 güne kadar pil ömrü sunuyor. Bu süre, Qi kablosuz şarj desteği olan kutusu ile birlikte 45 güne kadar ulaşıyor. Ayrıca şarj kutusunu bulmak için içinde özel bir hoparlör mevcut. Bu kutuyu eğer evinizde bir yerde kaybederseniz telefonunuza yükleyeceğiniz Ultrahuman uygulaması üzerinden yüksek ses çalmasını sağlayarak kutunun yerini hızlıca bulabilirsiniz.

Çift çekirdekli işlemci ile birlikte gelen cihaz, makine öğrenimi sayesinde verileri standart modele göre çok daha hızlı ve doğru şekilde işliyor. Bu da size daha isabetli sağlık verileri olarak geri dönüyor. Bu arada cihazın sağlık tarafında neredeyse kusursuz olduğunu söylemek mümkün. Cihaz, PowerPlugs desteği sunuyor. Bu, ihtiyacınız olan sağlık özelliklerini akıllı yüzüğünüze eklemenizi sağlıyor.

Takdir edersiniz ki her insanın aynı sağlık sorunları yok. Kimi insan sadece olası risklere karşı sağlık takibi yapmak isterken kimi insanın migren sorunu vardır. İşte Ultrahuman, tüm bunları bir arada sunmak yerine daha farklı bir yaklaşım benimsiyor. Aralarından seçim yaparak istediğiniz özellikleri etkinleştirmenize imkân tanıyan PowerPlugs'tan yararlanma fırsatı tanıyor.

Normalde bu tür giyilebilir cihazlar mutlaka bir telefonla eşleştirilerek kullanılır ama Ultrahuman Ring Pro'yu herhangi cihazla eşleştirmeseniz bile 250 günlük sağlık verisini kendi hafızasında saklayabiliyor. Güvenlikle ilgili endişeleri olanların da içini rahatlatacak özellik sunan marka, parmak şişmesi ya da yaralanma gibi durumlarda yüzüğün pratik şekilde kesilip çıkarılmasını mümkün kılan özel teknoloji içeriyor.

Yüzüğün en kullanışlı özelliklerden biri, gerçek zamanlı olarak çalışan yapay zeka asistanı Jade olabilir. Yalnızca geçmiş verileri analiz etmekle kalmıyor. Anlık gelen verileri de değerlendirebiliyor. Kan tahlili sonuçları ve benzeri verileri yüzükten gelen verilerle toplayarak size özel tavsiyelerde bulunabiliyor. Gerektiğinde sizi nefes egzersizlerine yönlendirebiliyor.

Ultrahuman Ring Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Ultrahuman Ring Pro için 479 dolar (21 bin 55 TL) fiyat etiketi belirlendi. Cihaz, altın, gümüş ve siyah olmak üzere toplamda üç renk seçeneği ile sunuluyor. Şu anda küresel çapta ön siparişe açık olan akıllı yüzüğün teslimatına Mart ayında başlanması planlanıyor ancak gönderim yapılan ülkenin vergi düzenlemelerine göre ücrette önemli artışlar yaşanabiliyor. Öte yandan geçmişte bazı Ultrahuman cihazları Türkiye'deki büyük e-ticaret sitelerinde satışa sunuldu. Dolayısıyla yeni modelin de çevrim içi mağazalarda satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

Editörün Yorumu

Genel olarak yüzük takmayı seven birisi olmasam da bu cihazın avantajlarını göz ardı edemem. Varlığı yokluğu belirsiz, kullanıcı seçimine göre belirlenen sağlık takibi özellikleri mevcut ve pil ömrü muazzam seviyede. Tüm bunları göz önünde bulunduracak olursak sağlık konusunda epey pratik bir çözüm olduğunu söyleyebilirim.