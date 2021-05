Uncharted 4'ün PC için de Satışa Sunulacağı Ortaya Çıktı!

Uncharted 4 PC için de yayınlanacakmış gibi görünüyor. Naughty Dog tarafından geliştirilen oyun, yatırımcı dokümanında ortaya çıktı. Detaylar haberimizde.

Bünyesinde önemli oyun stüdyoları barındıran Sony Interactive Entertainment, bildiğiniz gibi geçtiğimiz sene büyük bir sürprize imza atarak Horizon: Zero Dawn - Complete Edition oyununu PlayStation 4 için çıkışının ardından PC (Epic Games Store ve Steam) için de satışa sunmuştu. Her ne kadar Worldwide Studios Başkanı Herman Hulst PC uyarlamaları için herhangi bir planlarının olmadığını söylemiş olsa da, geçtiğimiz aylarda GQ tarafından yapılmış olan bir röportajda konuşan Sony Interactive Entertainment başkanı ve Üst Yöneticisi Jim Ryan, daha başka birinci parti PlayStation oyununun PC oyuncularının da beğenisine sunulacağının müjdesini vermişti. Zaten aynı röportaj sırasında, Days Gone oyununun bu platform için de yayınlanacağını öğrenmiştik.

Ryan tarafından yapılan açıklamalar ışığında, 18 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla PC için yayınlanan Days Gone sonrasında, sıradaki oyunların hangileri olacağını elbette merak etmeye başlamıştık. Daha önceden ortaya atılan iddialar daha çok Bloodborne, God of War ve Ghost of Tsushima üzerinde toplanıyordu. Hatta The Last of Us ve Uncharted serisinin oyunları için yanıp tutuşanlar da yok değil.

Yakın bir zaman önce ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Görünüşe göre Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu, PC için de yayınlanacak. Eğer gerçekten böyle bir plan var ise, henüz serinin oyunlarını oynayamamış olan oyuncular için mutluluktan havalara uçma nedeni diyebiliriz.

Uncharted 4 PC için de Geliyor Mu?

Yakın bir zaman önce Sony yatırımcı dokümanı yayınlandı. Bu doküman Japonya menşeli teknoloji devinin internet sitesinde mevcut durumda. Yatırımcılara PlayStation markasının durumuna bakış atma imkanı tanınmasının yanı sıra, geçtiğimiz sene PlayStation 4 ve PlayStation 5 konsollarının elde ettiği başarıları vurgulanıyor.

Bildiğiniz gibi PlayStation markasının en simgesel serilerinden olan Uncharted’ın son oyunu, 2016 yılının Mayıs ayında satışa sunulmuş ve kısa sürede PlayStation 4 konsolunun en fazla satan oyunlarından bir tanesi konumuna erişmişti. Bu ay içerisinde de beşinci yaşını doldurmuştu. Halihazırda otuz yedi milyondan fazla kullanıcı tarafından oynandığı açıklanan Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu, Sony dokümanına ait aşağıdaki görsele bakılırsa PC platformunun da yolunu tutacak. Sizin de göreceğiniz üzere, ‘More PC releases planned’ yani Türkçe meali ile ‘Planlanmış daha fazla PC çıkışı’ başlığının hemen altında Days Gone oyununa ek olarak Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu oyununu da görebiliyoruz.

Belli ki Sony Interactive Entertainment, Nathan Drake ağabeyimizin son macerasını daha fazla kitleye ulaştırmak istiyor ve bu bağlamda da PC kullanıcılarının da beğenisine sunacak. Resmi duyuru ise yakın bir zamanda yapılacak olabilir. Yeni gelişmeleri takipte olacağız.