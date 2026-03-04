Fiziksel Klavyeli Android Telefon Tanıtıldı! 12 GB RAM'i Var

Unihertz, geçtiğimiz ayın ortalarında fiziksel klavye ile birlikte gelen Titan 2 Elite'in global lansmanının MWC (Mobil Dünya Kongresi) 2026'da yapılacağını duyurmuştu. Şirket, yeni Android telefonunun tanıtımını gerçekleştirdi. Bununla beraber cihazın özellikleri açıklığa kavuştu. BlackBerry'leri anımsatan tasarımla gelen telefon, pek çok ilgi çekici özellik içeriyor.

Titan 2 Elite'in Özellikleri Neler?

Ekran: 4.03 inç AMOLED, 1080p çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

4.03 inç AMOLED, 1080p çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 7400 veya Dimensity 8400 seçenekleri

MediaTek Dimensity 7400 veya Dimensity 8400 seçenekleri RAM: Dimensity 7400 için 12 GB (Dimensity 8400 versiyonu henüz açıklanmadı)

Dimensity 7400 için 12 GB (Dimensity 8400 versiyonu henüz açıklanmadı) Arka Kamera: Çift 50 MP kamera

Çift 50 MP kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 4.050 mAh kapasite

4.050 mAh kapasite Hızlı Şarj: 60W kablolu şarj desteği

60W kablolu şarj desteği İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Klavye: Dokunmatik yüzey özellikli fiziksel klavye (QWERTY)

Dokunmatik yüzey özellikli fiziksel klavye (QWERTY) Bağlantı: 5G desteği, NFC, Bluetooth 5.4

5G desteği, NFC, Bluetooth 5.4 Tasarım: Özelleştirilebilir yan tuş, parmak izi okuyucu

Titan 2 Elite'in Ekranı ve Klavyesi Neler Sunuyor?

Titan 2 Elite, 4,03 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde 1080p çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Cihazın ekranı dokunmatik fakat bunun yanı sıra fiziksel klavye de içeriyor. Akla ilk başta mesaj yazmak gibi amaçlarla kullanılan bir klavye gelebilir ama Unihertz, farklı bir yaklaşım benimseyerek klavyeyi ekranı kaydırmak gibi eylemler için de kullanmanıza imkân sağlıyor. Ayrıca klavyeyi imleci yavaşça hareket ettirmeniz gerektiğinde dokunmatik yüzey olarak kullanabiliyorsunuz.

Titan 2 Elite, Hangi İşlemci ile Geliyor?

Unihertz, yeni telefonu için iki farklı işlemci seçeneği olacak. Standart modelde Dimensity 7400, daha üst seviye performansa sahip olmak isteyenler ise Dimensity 8400'ü tercih edebilecek. İlk işlemci, 4 nm üretim süreciyle geliştirildi ve dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

İkinci işlemcide bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplam sekiz çekirdek mevcut. Her iki işlemci de iyi performans sergiliyor ancak Dimensity 8400, diğerine göre yoğun güç gerektiren işlemlerde çok daha hızlı ve etkili sonuçlar elde etmenize olanak tanıyor.

Titan 2 Elite'de Kaç GB RAM Var?

İşlemciye benzer şekilde RAM tarafında da iki farklı seçenek göreceğiz. Dimensity 7400 işlemcili versiyonda 12 GB RAM olacağı kesin ama üst sürümün hangi RAM seçeneği ile karşımıza çıkacağı henüz net değil. En olası seçenek şu anda 16 GB RAM görünüyor fakat RAM'in üst sürümde de sabit tutulabileceğini unutmamak gerekiyor.

Titan 2 Elite, Batarya Kapasitesi Kaç mAh?

Telefon, 4.050 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcıları karşılıyor. Bununla birlikte 60W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Batarya kapasitesinin düşük olması, size cihazın şarjının sürekli biteceğini düşündürebilir fakat her iki işlemcinin de güç tüketimi konusunda verimlilik sağlıyor. Ayrıca küçük ekran da daha az güç tüketerek pil ömrünün yüksek kalmasını sağlıyor. Dolayısıyla günlük kullanımda beklentinizin çok altında bir sonuç elde etmezsiniz.

Titan 2 Elite'in Kamera Özellikleri Neler?

Cihazın arka tarafında iki adet 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Gerek selfie gerek görüntülü görüşmeler gerek önemli bulduğunuz anları ölümsüzleştirmek için yeterli olduğu söylenebilir fakat görüntüleri işlemek için kullanılan yazılımın da belirleyici faktör olduğunu unutmamak gerek.

Titan 2 Elite'in Fiyatı Ne Kadar?

Titan 2 Elite'nin fiyatı henüz açıklığa kavuşturulmadı ancak marka, Titan 2 modeli için geçen yıl 270 dolar fiyat etiketi belirlemişti. Bu da 11 bin 869 TL'ye denk geliyor. Önceki modelin özelliklerini göz önünde bulunduracak olursak yeni modelin 320 dolar (14 bin 67 TL) civarı bir fiyatla satışa sunulması muhtemel.

Titan 2 Elite, Türkiye'de Satılacak mı?

Unihertz, şu an Türkiye'de faaliyet yürüten markalar arasında yer almasa da telefon modelleri çeşitli çevrim içi mağazalarda ithalatçı garantili olarak sunuluyor. Bunu göz önünde bulundurarak yeni modelin piyasaya sürüldükten bir süre sonra Türkiye'ye gelebileceği söylenebiliyor. Tabii ki bu yol izlendiğinde vergiler ve ithalatçı kâri gibi faktörlerle cihazın fiyatının artacağını göz ardı etmemek gerekiyor.

Editörün Yorumu

Titan 2 Elite, beni direkt BlackBerry dönemine götürdü. Fiziksel klavyesi hem nostaljik hem yenilikçi hissettiriyor ki bunu dünya genelinde başarabilen sadece birkaç marka vardır. Teknik özelliklere gelecek olursak, cihazın retro olarak nitelendirebileceğim görünümünün altında beklenenden çok fazlası yatıyor. 12 GB RAM ve güçlü işlemcisi ile çoğu kullanıcının beklentisini karşılayacağını düşünüyorum.