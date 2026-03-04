Samsung'un 8 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefonu Yolda! Fiyatı Sızdırıldı

Samsung, Galaxy A37 isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber Galaxy A37'nin fiyatı ortaya çıktı. Çok yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon, bütçe dostu bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Akıllı telefon yüksek yenileme hızı ve 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip olacak.

Samsung Galaxy A37'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile birlikte gelmesi beklenen Samsung Galaxy A37'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümünün 439 euro (22 bin 476 TL), 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümünün ise 539 euro (27 bin 596 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi.

Samsung Galaxy A36 şu anda 19 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Samsung Galaxy A37'nin ise önceki daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda 25 bin TL civarı bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy A37 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy A37'nin 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı iddia edildi. Türkiye'de Samsung marka akıllı telefonlar satılıyor. Dolayısıyla Galaxy A37'nin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Çok şık tasarıma ve bütçe dostu fiyata sahip olan Galaxy A36, geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy A37'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB GPU: Xclipse 530

Xclipse 530 İşlemci: Exynos 1480

Exynos 1480 Ekran Büyüklüğü: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Makro Kamera: 5 MP

5 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP67

IP67 Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Samsung Galaxy A37'nin Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

İdidaya göre Samsung Galaxy A37'nin ekranı 6,7 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Serinin bir önceki modeli olan Galaxy A36'da ise 6,7 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, Super AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1900 nit maksimum parlaklık mevcut.

Samsung Galaxy A37'nin Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Bütçe dostu telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Akıllı telefonun ön yüzeyinde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Samsung Galaxy A37'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Galaxy A37'de Exynos 1480 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.75 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan Samsung Galaxy A36'da ise sekiz çekirdekli Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy A37'nin bütçe dostu telefonlar arasında oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. Akıllı telefon, Exynos 1480 işlemcisi sayesinde PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Mobile Legends gibi popüler mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacaktır. Telefonda ayrıca 120Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED ekranda dizi, film ve video izlemek de keyifli olacaktır. 45W hızlı şarj teknolojisinin 5000 mAh batarya kapasitesi için yeterli olduğunu söyleyebilirim.