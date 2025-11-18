Yeni Mobil İşlemci Tanıtıldı! Uygun Fiyatlı Telefonlara Güç Verecek

Unisoc, orta segment akıllı telefonlara yönelik T9300 5G isimli yeni bir işlemci tanıttı. Bununla birlikte T9300 5G'nin özellikleri belli oldu. Bu işlemci, şirketin mevcut işlemcilerine kıyasla daha yüksek performans sunuyor. Özellikle uygun fiyatlı akıllı telefonlarda güçlü bir deneyim sağlamayı hedefliyor.

Unisoc T9300 5G Özellikleri

6 nm üretim süreciyle geliştirilen Unisoc T9300 5G, iki adet 2.4 GHz hızında Cortex-A78 performans çekirdeği ve altı adet 2.2 GHz hızında Cortex-A55 verimlilik çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. GPU tarafında ise çift çekirdekli ARM Mali-G57 MC2 bulunuyor.

AnTuTu Benchmark uygulamasında yapılan testlerde işlemcinin 550 bin civarında puana ulaştığı belirtildi. T9300 5G'nin ayrıca önceki model T9100'a kıyasla yüzde 38 oranında daha verimli çalıştığı ifade edildi. Bu hem hız hem de enerji tasarrufu anlamına geliyor. Yeni işlemci ayrıca bağlantı tarafında da önemli özellikler sunuyor.

5G NTN uydu iletişimi desteğine sahip olan işlemci, 3GPP Release 17 uyumluluğu sayesinde doğrudan uyduyla bağlantı kurarak kapsama alanını genişletebiliyor. Dolayısıyla bu, özellikle kırsal bölgelerde önemli bir avantaj sağlayacak. İşlemcide UFS 2.2 depolama ve LPDDR3X RAM desteği da mevcut.

Bu destek, orta segment telefonlar için hızlı veri aktarımı ve akıcı kullanım sağlayacak. T9300 5G, 200 megapiksel çözünürlüğünde kamera desteğine sahip. 7. nesil Vivimagic görüntü motoru sayesinde gelişmiş fotoğraf işleme sunan işlemci, 4K çözünürlükte 30 FPS video kaydını da destekliyor.

Unisc'un yeni işlemcisi, FHD+ çözünürlükte 144Hz veya 1.5K çözünürlükte 90Hz ekranları destekliyor. Ayrıca HDR10+ sertifikası ile daha canlı görüntüler sağlıyor. T9300 5G'nin hangi telefonlarda kullanılacağı açıklanmadı ancak işlemcinin Motorola, Itel ve Lava gibi üreticilerin uygun fiyatlı ve orta segment telefonlarında kullanılacağı tahmin ediliyor.