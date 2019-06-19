Ünlü YouTuber, Tesla Model 3’ü Kamyonete Dönüştürdü!

Tesla’nın bir süredir elektrikli bir kamyonet modeli üzerinde çalıştığı söyleniyor. Ancak ne zaman piyasaya sürüleceği belli olmayan aracı beklemek istemeyen YouTuber Simone Giertz, bir Model 3 satın alarak bunu bir kamyonete dönüştürmeye karar verdi. Giertz, yeni kamyonetle ilgili eğlence amaçlı düzmece bir reklam videosu da çekti ve bunu YouTube’da paylaştı.

Reklam videosu gerçek olmasa da, Giertz gerçekten de bir Model 3’ten elektrikli bir kamyonet yaratmayı başardı. Model 3’ü kamyonete çevirme çalışmalarını videoya da alan Giertz, 31 dakikalık videoyu Salı günü YouTube kanalında paylaştı. Büyük ilgi gören video şimdiden 1.660.000 izlenmeye ulaştı.

YouTuber Simone Giertz aslında daha çok YouTube kanalındaki robotik çalışmalarla tanınıyor. Giertz’in YouTube’da popüler olmasının nedenlerinden birisinin, robotik konusundaki 2x4 yaklaşımı olduğu söylenebilir. Giertz’in tasarımları kusursuz değil ancak tasarımların arkasındaki amacı her zaman rahatlıkla anlayabiliyorsunuz.

Çeşitli malzemelerini taşıyabileceği bir kamyonete ihtiyaç duyan Giertz, bunun için bir Tesla Model 3 satın almaya karar verdi. Çünkü kamyonetinin çok fazla yakıt tüketen hantal bir araç olmasını istemiyordu. Bu nedenle Model 3’ü kamyonete dönüştürmeye karar verdi ve bunda oldukça başarılı oldu.

Dönüştürdüğü özel kamyonete Truckla adını veren Giertz, YouTube videosunda, "Elektrikli bir kamyonetim olmasını gerçekten çok istiyordum, özellikle de bir Tesla kamyonetim olsun istiyordum." İfadelerine yer verdi.

Birkaç mekanikçi ve araç modifiye uzmanıyla birlikte çalışan Gierzt, Model 3’ün arka kısmındaki koltukları, arka camı ve arka tavanı otomobilden çıkarttı. Daha sonra araca bir tavan sepeti, Hella sürüş lambaları ve GMC Canyon modelinden alınan arka cam monte edildi. Bu sayede sıradan bir sedan otomobil, oldukça fonksiyonel bir kamyonete dönüştürüldü.

Truckla adlı elektrikli kamyonet fikri tamamen yeni bir şey sayılmaz. Çünkü Elon Musk, geçtiğimiz Mart ayında bir Tesla kamyoneti ile ilgili bazı ip uçları vermişti. Ayrıca 2017 yılında Tesla’nın Tesla Semi adlı tır prototipi de tanıtılmış ve aracın bu yıl itibariyle yollara çıkacağı söylenmişti. Tesla’ya rakip firmalardan birisi olan Rivian da, geçtiğimiz Kasım ayında düzenlenen Los Angeles Otomobil Fuarı’nda R1T adlı bir elektrikli kamyonet tanıtmıştı.

Genel olarak otomotiv endüstrisi, elektrikli araçlara geçiş konusunda çalışmalarını hızlandırıyor. Örneğin Bentley, 2023 yılı itibariyla tüm araçlarının elektrikli versiyonlarının da sunulacağını duyurmuştu. Mazda, Toyota ve Porsche gibi diğer birçok marka da ürün yelpazesini elektrikli araçlarla genişletmeye devam ediyor.