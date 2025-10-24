Uygun Fiyatlı MacBook Rüyası Gerçek Oluyor: Yakında Gelecek!

ABD merkezli teknoloji devi Appleü, bu yıl iPhone 17 serisinin ardından merakla beklenen M5 çipli yeni ürünlerini de kısa bir süre önce tanıttı. Firmanın yeni M5 MacBook Pro, iPad Pro ve Apple Vision Pro modelleri pek çok kişinin beğenisini kazanırken, teknoloji dünyasının gözü hala şirketin başka ürünü arıyor.

İlk kez geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan uygun fiyatlı MacBook modeli ile ilgili bazı önemli bilgiler gündeme geldi. Güvenilir kaynaklar cihazın tanıtım tarihi ve fiyatı hakkında bazı kritik detayları teknoloji tutkunlarıyla paylaştı. İşte detaylar!

Uygun Fiyatlı MacBook Ne Zaman Çıkacak?

Apple'a yakınlığı ile bilinen bazı analistlere göre, merakla beklenen bütçe dostu dizüstü bilgisayarın seri üretimi önümüzdeki aylarda resmen başlayacak. Buna bağlı olarak yeni modelin 2025'in sonunda veya 2026 yılının başında satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

Peki yeni MacBook kullanıcılara neler sunacak? Uygun fiyat politikası gereği bazı önemli özelliklerden feragat edecek mi ve en önemlisi fiyatı ne kadar olacak? Gelin bu soruların cevaplarını herp birlikte inceleyelim.

Uygun Fiyatlı MacBook'un Özellikleri Nasıl Olacak?

İddialara göre yeni cihazın en şaşırtıcı yönü işlemcisi olacak. Zira Apple, Mac'lerde görmeye alışık olduğumuz M serisi çipler yerine bu modelde geçtiğimiz yıl iPhone 16 serisi ile piyasaya sürülen A18 Pro çipine yer verecek.

Şirket bu işlemci tercihi ile birlikte M serisi çiplerin maliyetinden tasarruf ederken aynı zamanda performans seviyesini de belli bir düzeyin üstüne tutmayı hedefliyor. Nitekim A18 Pro, Apple'ın M4 çipinden yaklaşık yüzde 40 daha yavaş olsa da çoklu çekirdek alanında MacBook Air'ın M1 yongasıyla neredeyse benzer bir performans sunuyor.

Bu işlemci ile birlikte cihazda kullanılacak RAM belleğinin de en az 8 veya 16 GB olması bekleniyor. Analistler ayrıca uygun fiyatlı MacBook'un 13 inç boyutunda bir ekrana sahip olacağını ve diğer modellere kıyasla daha hafif ve kompakt bir yapıda tasarlanacağını belirtiyor.

Diğer modellerde de olduğu gibi gümüş, mavi, pembe ve sarı gibi canlı renk seçenekleriyle satışa sunulması beklenen modelin en büyük dezavantajı ise muhtemelen Thunderbolt desteği ile birlikte gelmeyecek olması olacak. Bu da bütçe dostu bilgisayarın USB-C bağlantı noktalarına sahip olacağı anlamına geliyor.

Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Analistler yeni uygun fiyatlı MacBook modelinin 599 ila 699 dolar arasındaki bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağını öne sürüyor. Karşılaştırma yapacak olursak M5 MacBook Pro'nun fiyatları şu anda 1299 dolardan başlarken en uygun model olarak görülen M1 çipli 2020 MacBook Air modeli 649 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor.

Bu bilgiler ışığında yeni cihazın Apple kataloğunda oldukça uygun bir seçenek olarak öne çıkabileceği ve genel olarak Windows ve Chromebook tabanlı diğer dizüstü bilgisayarlarla rekabet edebileceği söylenebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple uygun fiyatlı MacBook projesi başarılı olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.