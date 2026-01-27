Volvo XC60 ve XC90 Üretimi Bitiyor Mu? Belli Oldu!

Türkiye'de başarılı bir yılı geride bırakan Volvo merak edilen modelleriyle alakalı önemli açıklamalar yaptı. Bu kapsamda yeni tanıtılan EX60 modelinin Türkiye pazarına girişinden, XC60 ve XC90 modellerinin üretimlerinin durması iddialarına kadar pek çok detay açıklığa kavuştu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Volvo EX60 Ne Zaman Türkiye'ye Gelecek, XC60 ve XC90 Üretimi Duruyor Mu? İşte Detaylar!

Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu CNBC-e kanalında Türkiye pazarı ve markanın pazar hedeflerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Emiroğlu, Volvo'nun 2025 yılına 3 modellik sınırlı bir ürün gamıyla giriş yapmasına rağmen başarılı satış rakamlarına ulaşması markanın Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirdiğini belirtti.

Açıklamaların devamında özellikle EX30 modelinde yakaladıkları başarının EX60 modelinde de devam etmesini hedeflediklerini belirten Emiroğlu EX60 modelinin 2026 yılının Ağustos ayında Türkiye pazarına giriş yapacağını bildirdi.

Merak edilen bir diğer konu ise XC60 ve XC90 modellerinin üretimlerinin devamıyla alakalıydı. Bu noktada yapılan açıklama her iki modelin de Volvo için pazarda önemli bir yere sahip olduğu ve üretimlerinin devam edeceği yönünde oldu.

Ayrıca tüm bunlara ek olarak Volvo Car Türkiye'nin sattığı her iki araçtan birinin elektrikli olduğunu belirten Emiroğlu 2026 yılında bu oranı yüzde 65 seviyelerine çıkartmayı hedeflediklerini de bildirdi.

