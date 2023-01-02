Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy F04'ün Lansman Tarihi Belli Oldu

Geçtiğimiz ay Samsung'un Galaxy F04'ü Ocak 2023'te duyuracağı bildirilmişti. Giriş seviyesi telefonun sayfası Flipkart'ta yayına girdi. Bu sayfa sadece lansman tarihini değil, aynı zamanda Galaxy F04'ün temel özelliklerini de doğruluyor.

Aşağıdaki görselden görülebildiği üzere Galaxy F04'ün Flipkart'taki sayfası, Hindistan'da 4 Ocak'ta telefonun piyasaya çıkacağını ortaya koyuyor. Cihazın Rs 7xxx başlangıç fiyatı olacak, bu da 8.000 Rs'nin (yaklaşık 97$) oldukça altında fiyatlandırılacağını gösteriyor.

Galaxy F04'ün en ilgi çekici noktalarından biri, fiziksel RAM ve sanal RAM'in bir kombinasyonu olarak 8 GB RAM ile gelecek olmasıdır. Telefonun ön tarafında HD+ çözünürlük desteği taşıyan 6,5 inçlik su damlası çentikli bir ekran bulunuyor.

Samsung Galaxy F04, 4 Ocak'ta Piyasaya Sürülecek

Galaxy F04, Android 12 işletim sistemi ile önceden yüklenmiş olarak gelecek. Telefonun sayfası, F04'ün iki işletim sistemi yükseltmesi alacağını doğruluyor. Giriş seviyesi telefon MediaTek Helio P35 işlemciye sahip olacak ve 5.000 mAh pil barındıracak.

F04, çift kamera kurulumu ve bir LED flaş içeren bir arka kapağa sahip. F04'ün kamera özellikleri hakkında resmî bir açıklama yok. Samsung geçtiğimiz ay Hindistan'da Galaxy M04 giriş seviyesi telefonunu piyasaya sürmüştü. M04 yalnızca Amazon üzerinden satın alınabiliyor. M04'ün yeniden markalanmış bir versiyonu gibi görünen Galaxy F04 ise yalnızca Flipkart üzerinden satın alınabilecek. Telefonun ülkemizin pazarına ne zaman gireceği ise şimdilik belirsiz.

İlgili haberlerde Samsung'un Şubat ayının ilk haftasında Galaxy S23 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu bilgi doğruysa Güney Koreli teknoloji devi önümüzdeki birkaç gün içinde Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihini teyit edebilir.