Uygun Fiyatlı: Tesla Model Y Standard Resmi Olarak Tanıtıldı!

Tesla uygun fiyatlı modeli Model Y Standard'ı resmi olarak tanıttı. Türkiye fiyatı noktasında ciddi sıkıntılar olan model diğer pazarlarda baz Model Y'ye göre uygun fiyatıyla öne çıkmaya çalışacak. Peki Tesla Model Y Standard tüketicilere neler sunuyor? İşte detaylar...

Tesla Model Y Standard Tanıtıldı: En Ucuz Tesla SUV Sahnede!

Tesla, merakla beklenen uygun fiyatlı elektrikli SUV modeli Model Y Standard’ı resmen tanıttı. 39 bin 990 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa çıkan yeni versiyon Tesla deneyimini daha fazla kullanıcıya ulaştırmayı hedefliyor. Ancak bu “uygun fiyat” tanımı sadece ABD pazarı için geçerli; Türkiye’ye gelmesi hâlinde fiyatın 3 milyon TL’yi aşması bekleniyor.

Model Y Standard dış tasarımda markanın genel çizgisini korurken bazı donanımlardan feragat ediyor. Ön bölümde Matrix LED farlar kaldırılmış, yerini daha sade farlara bırakmış. Tampon ve 18 inçlik jant tasarımı da maliyeti düşürmek ve aerodinamik verimliliği artırmak için yenilenmiş. Gövde renkleri arasında gri standart olarak sunulurken, beyaz için 1000 dolar, siyah için ise 1500 dolar ek ücret talep ediliyor.

@SawyerMerritt spotted an uncovered cheaper Model Y variant driving near Giga Texas pic.twitter.com/Fy6devXree — Ryan Mable (@RyanMable) October 2, 2025

İç mekânda maliyet odaklı sadeleşme dikkat çekiyor. Lüks modellerdeki HEPA filtre bu versiyonda yer almıyor. Koltuklar kumaş ve vegan deri kombinasyonundan üretilmiş elektrikli koltuk ve ayna ayarları manuel hale getirilmiş. Lamine camın kullanılmamasıyla birlikte ses yalıtımı da bir miktar azalmış durumda.

Ambiyans aydınlatma arka ekran ve gelişmiş ses sistemi gibi detaylar çıkarılmış. Model Y Standard yalnızca 7 hoparlörlü ses sistemiyle geliyor. Yazılım tarafında da sadeleşme sürüyor. Bu modelde gelişmiş otopilot sistemi ve FM/AM radyo desteği bulunmuyor. Ancak Tesla temel güvenlik özelliklerinden ödün vermemiş. Termal yönetim sistemi, ısı pompası ve yüksek verimlilik odaklı batarya koruma sistemi korunmuş durumda.

Model Y Standard şu anda sadece Kuzey Amerika pazarında satışta. Türkiye’de henüz Tesla’nın resmi sitesinde listelenmiyor. Uzmanlara göre bu versiyonun Türkiye’ye gelmesi hâlinde, ÖTV ve KDV dahil fiyatının 3 milyon TL’nin üzerinde olması muhtemel. Dolayısıyla Tesla’nın “uygun fiyatlı SUV” hamlesi Amerika’da rekabeti artırsa da Türkiye’de aynı etkiyi yaratmayabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...