BYD'den Rekor Zam! İşte Türkiye’deki Güncel Fiyatlar

Elektrikli otomobil trendinin Türkiye'de büyümesinde önemli bir katkısı olan BYD, satın almayı düşünen kullanıcılar için üzücü bir haberle gündeme geldi. Marka fiyat listelerinde önemli bir güncelleme yaptı ve bazı modellerinde fiyat artışları görüldü. Peki BYD zamlı güncel fiyat listesi nasıl? İşte konuyla ilgili detaylar...

BYD'de Ekim Zammı! İşte Yeni Fiyatlar!

Türkiye’de elektrikli otomobil satışlarını hızla artıran BYD, Ekim 2025 itibarıyla fiyatlarını güncelledi. Döviz hareketliliği ve maliyet artışlarıyla birlikte markanın öne çıkan modellerinde ciddi artışlar gözlendi. BYD’nin C-SUV segmentinde öne çıkan modeli Atto 3 yaklaşık 85 bin TL zamlandı. Bu güncellemeyle birlikte aracın başlangıç fiyatı 1 milyon 710 bin TL’den 1 milyon 795 bin TL’ye yükseldi.

Markanın kompakt segmentteki modeli Dolphin Comfort da fiyat artışından nasibini aldı. Şubat ayında 1 milyon 365 bin TL olan fiyat, Ekim itibarıyla 1 milyon 435 bin TL seviyesine çıktı. BYD’nin üst segmentte konumlanan Seal U EV Design modeli ise neredeyse yarım milyon TL’lik artış yaşadı. Modelin fiyatı 1 milyon 925 bin TL’den 2 milyon 486 bin TL’ye çıkarıldı.

BYD Zamlı Fiyat Listesi

BYD Atto 3 > Eski fiyat: 1.710.000 TL Yeni fiyat: 1.795.000 TL Artış: +85.000 TL

> Eski fiyat: 1.710.000 TL Yeni fiyat: 1.795.000 TL Artış: +85.000 TL BYD Dolphin > Comfort Eski fiyat: 1.365.000 TL Yeni fiyat: 1.435.000 TL Artış: +70.000 TL

> Comfort Eski fiyat: 1.365.000 TL Yeni fiyat: 1.435.000 TL Artış: +70.000 TL BYD Seal U EV Design > Eski fiyat: 1.925.000 TL Yeni fiyat: 2.486.000 TL Artış: +561.000 TL

Peki siz bu kon hakkında ne düşünüyorsunuz?