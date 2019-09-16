Uzmanlardan Ailelere Teknoloji Bağımlılığına Karşı Uyarı

Günümüzde hızla yaygınlaşan teknoloji bağımlılığı, kişinin gündelik ve sosyal hayatını derinden etkiliyor. Bu konu hakkında açıklama yapan uzmanlar, çocuklarda gelişebilecek teknoloji bağımlılığına karşı aileleri uyardı.

Özellikle gençler ve çocuklar arasında çok yaygın bir şekilde görülen teknoloji ve internet bağımlılığı, çocuk yaşta kişilerin kişisel gelişiminde olumsuz etkiler gösteriyor. Çocuklarda görülen telefon ve tablet bağımlılığın en büyük sebeplerinden birisinin aileler olduğunu belirten uzmanlar, aileleri bu duruma karşı uyardı.

Ailelerin çocukları susturmak ve geçiştirmek için bilinçli ya da bilinçsiz olarak ellerine telefon ve tablet verdiğini söyleyen uzmanlar, bu durumun ileride bağımlılığa yol açtığını belirtti. Çocukların ekrana bakarken konuşmadığını, acıkmadığını ve susamadığını örnek gösteren uzmanlar, verilenleri yiyip içtiğini ancak verilmezse acıktıklarını bile anlamadıklarını ifade ediyor.

Yapılan açıklamada asıl zorluğun bağımlılıktan sonra bırakmanın olduğu ve aile bireylerinin davranışlarının bu noktada çok önemli olduğu belirtiliyor. Çocuğa "bırak o telefonu" komutunu veren aile bireyleri, daha sonrasında ellerindeki telefona gömülüyor. Bu konuda görüşlerini belirten Psikolog Derya İnekci "Yeter ki sussun, yeter ki ağlamasın diye verilen bilgisayar, tablet gibi cihazlar çocuğun gelişimini etkiliyor. Kendine yetemeyen, öz güveni olmayan çocuklar büyütüyoruz" dedi.