Valheim ve The Last of Us Karışımı Oyun Denemeniz İçin Steam'de Ücretsiz

Steam oyuncularının hayatta kalma yeteneklerini test edecek yeni bir oyun Steam'de demo sürümüyle yayınlandı. Pek çok küratorün ve oyunun geliştiricilerinin bizzat söylediği üzere bu oyun hem türü, hem de oynanış tarzı bakımından The Last of Us ve Valheim karışımı olarak öne çıkıyor. Bazı kaynaklara göre aşırı kült oyunlardan biri olan Fallout'a bile benzeyen bazı yönleri de var.

Valheim oynadıysanız oyun sayfasına girdiğinizde "Bunu oynadıysanız Vein'i de sevebilirsiniz" ibaresi çıkıyor.

Ramjet Studios tarafından geliştirilen bu oyun şu an Steam üzerinden erişilebilir. Geliştiriciler oyunu tamamen oyunculardan gelen geri bildirimler üzerine tekrar tekrar ele alıyor. Söylediklerine göre 0.001 sürümünden bu yana Discord sunucularında öneri ve bildirimde bulunan oyuncuların yardımıyla Vein'i geliştiriyorlar.

Peki Vein nasıl bir oyun?

Vein — Açık Beta Hayatta Kalma Oyunu (Ücretsiz, Steam)

Geliştirici stüdyo, Vein'i tamamen kendi çabalarıyla geliştiriyor. Herhangi bir sponsorları ve fonları olmamasından ötürü tamamen oyuncuların vereceği desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Oyuncuların yönlendirmesiyle Vein tam 5 sene boyunca erken erişimde kalacak. Oyuna grafik iyileştirmeleri, harita genişlemeleri ve görevler gibi pek çok sistem de bu süre zarfında kademeli olarak eklenecek.

Oyunun biyom ve savaş sistemi The Last of Us'tan aşinâ olduğumuz mekaniklere sahip. Tanıtım videosunda karlı, çamurlu, karanlık ve aydınlık gibi pek çok farklı görüntüde yerleşim yerleri bulunuyor. Etkileşime girip görevler alabileceğiniz NPC'ler (oynanamayan karakterler), aniden ortaya çıkıp saldıracak yağmacılar ve ticaret yapabileceğiniz yerler bulunuyor. Ayrıca craft sistemiyle de diğer iki oyunu andırıyor. Yemek yapabilme fırsatı da var.

İç mekan tasarımlarına bakınca Fallout tarzı grafikler dikkat çekiyor. Oyunun YouTube'da yayınlanan fragmanı şöyle:

Vein Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 veya benzeri

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

DirectX: Sürüm 12

Vein Maksimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3080 veya benzeri

Bellek: 16 GB RAM

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

DirectX: Sürüm 12

Vein Erken Erişim Sonrası Kaç TL Olacak?

Topluluk birinci günden beri oyunda aktifti ve geliştiricilere destek oluyor. Geliştiriciler de bundan ötürü oyunun kararlı sürümü çıktığında kademeli olarak fiyatı artırmayı öngörüyor. Şu an ne kadarlık bir fiyat etiketiyle çıkış yapacağı bilinmiyor.