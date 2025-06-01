Valoran'ta Devrim Niteliğinde Yenilik: Yeni Oyun Motoruna Geçiyor!

Riot Games’in FPS türündeki amiral gemisi Valorant, 2020’den bu yana rekabetçi oyuncuların favorisi olmayı sürdürüyor. Bu istikrarın arkasında ise geliştirici ekibin oyunu sürekli güncel tutma çabası yatıyor.

Yakın zamanda yeni bir harita güncellemesiyle tazelenmesi beklenen Valorant, temmuz ayında şimdiye kadarki en büyük teknik adımlarından birini atmaya hazırlanıyor. Bu büyük değişimin merkezinde ise oyunun geçiş yapacağı yeni nesil oyun motoru bulunuyor.

Valorant Yakında Unreal Engine 5'e Geçiş Yapacak

Valorant'ın çıkışının 5. yıl dönümü kapsamında bu yıl oyuna gelecek yeni özellikleri duyuran Riot Games, uzun süredir kullanılan Unreal Engine 4 oyun motorunun yerini, temmuz sonunda yayınlanacak 11.02 yaması ile birlikte Unreal Engine 5’e bırakacağını duyurdu. Bu geçişle birlikte oyuncuların görsel anlamda büyük bir farklılık hissetmeyeceği, ancak performans ve güncelleme hızlarında ciddi iyileştirmeler olacağı ifade ediliyor.

Teknik yeniliklerin yanı sıra, Riot Games yıl sonuna doğru oyuncu deneyimini geliştirecek önemli bir yeniliği daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. 11.06 güncellemesiyle birlikte oyuna “Replay” (Tekrar İzleme) sistemi entegre edilecek. İlk etapta yalnızca PC kullanıcılarına sunulacak bu özellik, oyuncuların “Rekabetçi" modda oynanan maçlarda kullanılabilecek.

Replay sistemi sayesinde oyuncular hem stratejik gelişimlerine katkı sağlayacak hem de şüpheli davranışları daha net gözlemleyerek hile kullanımını tespit edebilecekler. Bu özellik, ilerleyen dönemlerde Xbox Series ve PlayStation platformlarına da taşınacak. Ayrıca Riot’un bu özelliği sadece rekabetçi modla sınırlı bırakmayıp, diğer oyun modlarında da kullanıma sunmayı planladığı belirtiliyor.

Görünüşe göre Valorant, yeni oyun motoru ve gelişmiş analiz araçlarıyla sadece teknik olarak değil, oyuncu deneyimi ve e-spor altyapısı açısından da yeni bir döneme giriş yapacak. Oyuncuların geri bildirimlerine dayalı olarak şekillenen bu değişiklikler, oyunun uzun ömürlü başarısını destekleyecek gibi görünüyor.